【中概焦點】傳攜程春節前已就港第二上市遞申請，最少集資７８億

《經濟通通訊社２２日專訊》中概股紛紛踏歸途，市場消息指，內地在線旅遊平台攜程已於

春節前正式在港遞交第二上市申請，並委任中金、高盛、摩根大通為其上市保薦團隊。

據ＩＦＲ消息，攜程最快上半年在港第二上市，集資最少１０億美元（約７８億港元）。

攜程不予置評。（ｈｌ）

