科技股尾盤跌幅擴大，港股挫３２４報３０３１９，科指插５﹒５％

《經濟通通訊社２２日專訊》港股高開４２６點報３１０７１點，已為全日高位，主要受惠

重磅科技股早段向好，加上中資電訊股及富時換馬股表現出色，惟隨後ＡＴＭＸＪ全線掉頭向下

，小米集團（０１８１０）澄清造車傳聞，指沒有到正式立項階段，小米跌最多插近６﹒４％，

加上手機股及藥股累市，恆指反覆向下跌最多３４６點見３０２９８點。今日表現較好的有明日

公布業績的匯控（００００５），傳其會宣布退出美國消費銀行業務，盤中最多升逾２﹒７％；

香港傳統樓市小陽春來臨，加上行政長官林鄭月娥聯同多名司局長率先接種新冠疫苗，地產股跑

出。港股最終報３０３１９，跌３２４點或１﹒０６％，主板成交３０２５﹒８８億元，增

１９﹒４７％。國指報１１８９３，跌２１３點或１﹒７６％。科指數報９９７７，跌５８３點

或５﹒５３％。

重磅股方面，傳港交所（００３８８）開始研究特殊目的收購公司引入機制，變相容許私人

企業借殼上市，港交所破頂後倒跌，收軟０﹒７９％，報５６２﹒５元。友邦（０１２９９）跌

０﹒８９％，報１００﹒６元；建行（００９３９）升１﹒４６％，報６﹒２４元。

Ａ股兩市偏軟，上證綜指報３６４２點，跌５３點或１﹒４５％；深證成指報１５３３６點

，跌４８６點或３﹒０７％，總成交１２９３４﹒１６億人幣，多逾２４％。



＊周末藍籌屋苑交投勁增８倍，新世界抽高逾４％＊



美國十年與兩年期息差，創逾四年來最闊，銀行股逆市造好。預期明日午間公布業績的匯控

升２﹒０９％，報４６﹒５元，有傳集團將再度提出「重返亞洲」策略，將多名高層由倫敦調回

香港；同時宣布退出美國消費銀行業務，擴張在中國和其他快速增長的市場；同系恆生

（０００１１）升１﹒４６％，報１５２﹒８元。東亞（０００２３）揚１﹒９９％，報

１８﹒４６元；中銀（０２３８８）升０﹒４１％，報２４﹒４元；渣打（０２８８８）升

０﹒９４％，報５３﹒４５元。

樓市小陽春來臨，剛過去周末中原地產統計的１０大屋苑錄得３７宗成交，按周急升１１倍

，成交量為８年新高，美聯物業統計的１０大屋苑，本周末同樣錄得３７宗成交。本地地產股造

好，新地（０００１６）走高３﹒８６％，報１１８﹒３元；長實（０１１１３）升２﹒７％，

報４３﹒７５元；恆地（０００１２）升２﹒１８％，報３２﹒８５元。新世界（０００１７）

及同系新創建（００６５９）將於本周五（２６日）公布中期業績，分別升４﹒３１％，報

３８﹒７元及升１﹒９１％，報８﹒５４元。

中電（００００２）去年純利升近１﹒５倍至１１４﹒６億元，集團未來將繼續增加低碳燃

氣發電，亦會專注完成海上液化天然氣接收站和龍鼓灘第二台聯合循環燃氣渦輪機組的建造工程

亦會在粵港澳大灣區進一步擴展投資，中電升１﹒４５％，報７３﹒２５元。電能

（００００６）升０﹒４８％，報４１﹒８５元；港燈（０２６３８）升１﹒５８％，報７﹒７

元。



＊小米傳進軍晶片業，仍插逾半成＊

＊小米傳進軍晶片業，仍插逾半成＊



「２０２１世界移動通信大會」明日於上海開始並為期三日，演講嘉賓包括聯想董事長楊元

慶，中興總裁徐子陽，中移動（００９４１）董事長楊杰等人。電訊股走高，中移動漲

３﹒５３％，報５５﹒６５元；集團１月份移動客戶總數按月淨減１０５﹒７萬戶，當中５Ｇ套

餐客戶達１﹒６９億戶，按月淨增３９６﹒８萬戶。聯通（００７６２）為本日表現最佳藍籌，

升６﹒３％，報５﹒４元。中電信（００７２８）升４﹒６５％，報２﹒７元。

針對去年兩會期間全國政協委員有關加強外賣餐飲食品安全監管工作的提案，據新華社旗下

《新華視點》報道，市場監管總局多次約談美團（０３６９０）和阿里巴巴（０９９８８）旗下

「餓了麼」等平台，籲落實監督責任，分別走低５﹒５２％，報４００﹒２元及跌２﹒４９％，

報２５０﹒６元。小米指關於電動車沒有到正式立項階段，另有消息指集團和Ｏｐｐｏ入股了一

間名為江蘇長晶的非上市晶片製造企業，小米高開低走，收挫５﹒３８％，報２９元。



＊富時羅素旗下指數換馬，下月１９日收市後生效＊



富時羅素公布富時ＧＥＩＳ成分股變動，中國指數納入多隻大型股份。惟相關股份隨市普

跌，明源雲（００９０９）挫７﹒７６％，報５０﹒５５元；華虹（０１３４７）插５﹒０２％

，報５３元；中國宏橋（０１３７８）升７﹒０８％，報１０﹒４４元；福萊特玻璃

（０６８６５）跌４﹒１４％，報３２﹒４元；農夫山泉（０９６３３）跌４﹒５３％，報

６１﹒１元。（ｎｓ）

