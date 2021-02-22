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22/02/2021 11:58

《每周華語－黃溢華》冰天雪地、地震海嘯、疫苗啟動、病毒突變

　　《每周華語》美中及阿聯酋，將先後於火星進行各自的科研項目。很久以前，美聯，早已有
火星探險，但今天的火星科研，很大機會有更多的新發現。飛去火星，非一件易事，又若成功完
成任務，更為難得。人類不斷往太空闖，但自身地球的天然與人為災難，卻又未及真正應對與克
服！火星探險有重大意義，但地球的問題卻更為迫切！
　
　　上周美加╱南歐╱俄國及英國均遇上冰天雪地的極嚴寒天氣。美國中南部，例如芝加哥及德
州等地下大雪，上周見一度有至少５００多萬戶失去電力，疫苗接種計劃也受影響，經濟亦再遇
上衝擊。即使全球股市表現強勁，疫苗計劃啟動之後，正面消息日多，又全球確診人數下滑，因
而利好市場氣氛。但一波未平、一波又起，北極氣候大變！又再一次產生極寒氣候，直撲等國美
加。事實上，股市「大升」，但實體經濟仍弱，接種疫苗，初見「成效」，但考驗更大。英國不
久前確診人數升見每日６萬之上，近日見跌回１萬確診人數之下，有好的「封城」成果，但英國
上周又再出現新的變種病毒。冰天雪地之下，又有可能衍生另一波的疫情。天氣太冰凍，室內聚
集取暖之下，自然不利控制疫情。德州夏天４０多╱５０度高溫！上周卻見高溫乃「負」１５度
！德州宣布進入緊急╱重大災難狀態。不少美南部州分，冬天也不會太嚴寒。上周卻見極端天氣
且美國大部分州分都見零度以下的嚴寒。另方面歐洲南部也好，英國也好，都遇上極惡劣的氣候
，不只打擊經濟，亦使疫情發展多了變數。氣溫徘徊在極低水平，傾向使病毒存在更久且人群聚
集「一起」的機會更大，因而疫情有可能反彈、惡化；且確有變種病毒存在，嚴寒使接種疫苗亦
減慢了。冰天雪地，又將影響中國╱香港等等地區，因而多方極端負面因素夾擊之下，總不易更
快把全球疫情及時控制下來。不錯全球確診人數下降之中，初步接種疫苗見正面。但需要更長時
間觀察，才可以得知疫情真正的發展方向。全球股市「大好」，亦可能反應太好，股市亦見嚴重
超買了。
　
　　上周，日本東北部又見７﹒３級大地震。宮城於１０年前「３﹒１１」見９級大地震，不幸
引發核電廠大災難。科學家目前認為上周的「７﹒３」級大地震乃１０年前的餘震云云。如果不
是餘震，卻是「新」的海底震波，則日本短期又面對全新的天災考驗。地震加海嘯，且又是同一
地區，又核電站結構不穩且儲存了大量有輻射的水，因而再有巨大地震，日本東北會有終極的考
驗。日疫情仍嚴重且７月要舉辦奧運，因而「天話事」、「疫情話事」之下，「人」可以有幾多
話語權？！
　
　　２月初，印度「Ｒａｕｎｔｈｉ」頂峰高達５６００公尺（即１８３７２英尺），位於該處
的冰川部分倒下，下滑至３６００公尺的地區，地形狹窄，冰雪「加」水未及往下流，水平面急
升後，再往下急下流，終使下游的水霸及建設中的發電站摧毀！可見全球升溫，極端氣候不只形
成，且可衍生意想不到的天災╱人禍。印度「冰川」倒下事件說明看似巨大平穩的各地冰川，可
突然急下滑，幾億噸的「冰╱水」往下衝，必引致巨大災難，各國都面對潛在巨大災難。
　
　　南北兩極溶化加快，水平面可能急升，大海氣溫同步上升，形成更為能量巨大的風災。不少
基建及沿岸設施，在海水上升後可能使城市失去運作能力。地下設施及地下運輸系統等等，自然
面對直接考驗。潛在的損失大，且必須及早建造防水設備！印度「冰川」正在從天而降、北極大
冰川「分裂」，自然之事，又有誰可肯定今年、明年不發生？！
　
　　日本二戰有零戰、航母、主力艦，即使不打敗仗也不易與天鬥！有更好的科研，也不可能阻
止力量巨大的地震發生。疫情已發生，人類阻止不了病毒不斷變種。可見再有更好的科研科技、
機械人、軟硬件及「Ａ﹒Ｉ﹒」，與「天命」下棋，也多是以敗局終結。
　
　　以地震帶、冰川區等等看地緣變局也可了解各國╱各地區的潛在合作╱緊張關係。人類上了
月球，也將在火星有很多科研！面對冰川可以突然「從天而降」！我們又可以如正面解決？面對
呢？１０年前日本「３﹒１１」引致核災難，科學家指根本不可以於該地建核電站！但日本人認
為巨大的防波建設可阻止海嘯：但計錯了數、自大終鑄成大錯。
　
　　李白《將進酒》：「黃河之水天上來，奔流到海不復回」。長江與黃河及不少大江河的源頭
都來自高山的冰川。極端寒冷及地球升溫，使河水流量出現大變！印度見「冰川從天而降」！乃
一警號了；冰川大量融化：江河水位急升，流量急漲，必引致巨大水災及衍生的災難。上周美國
德州不只大停電，更見千多萬人有食水短缺的困局。可見飛去火星，可能不及合力改變地球村的
生態更重要。《資深市場人士　黃溢華》

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