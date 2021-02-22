《鍾之日記》魚缸極波動，成交急急增

《鍾之日記》２月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中港股市今日遭遇「黑色星期一」，指數下跌惟成交大增。香江魚缸今日高開低走，波幅更

達７７３點，科技指數急插。恆指裂口高開４２６點，報３１０７１點已為全日高位，開市後升

幅明顯收窄，午後恆指曾急跌３４６點，低見３０２９８點，收報３０３１９點，跌３２４點或

１﹒１％。成交再活躍，全日成交金額達３０２５﹒８８億元，大增１９％。

中資電信股逆市揚，世界移動通信大會明起在滬舉辦，５Ｇ消息業務料成重點，此外，工信

部公布春節假期移動互聯網流量按年增２３﹒４％均支持股價，中移動（００９４１）收升

３﹒５％成交第二大，聯通（００７６２）漲６﹒３％，為表現最好藍籌。

明日公布業績的匯控（００００５），傳其會宣布退出美國消費銀行業務，盤中最多升逾

２﹒７％，收升２％。



＊Ａ場深市慘跌，成交１﹒２９萬億半年高＊



祖國股市上周升至５年新高位置後回吐壓力大增，今日多隻明星股「擊鼓傳花」，有千元股

暴跌超過一成，面值返回三位數字。創業板成重災區，全日收挫４﹒４７％，號稱「女人茅台」

的愛美客（深：３００８９６）連續第二日崩盤，今收跌７﹒４％。滬綜指收跌１﹒４５％，為

近一個月以來最大單日跌幅，報３６４２﹒４４點。滬深３００指數挫３％，創下近七個月來最

大單日跌幅。

富時羅素公布旗艦指數富時全球股票指數（ＧＥＩＳ指數）系列新增１２９隻Ａ股標的，

１１家科創板公司首次入富，以上變動３月２２日開市前正式生效。科創板認受性增，惟科創

５０指數收跌２﹒６６％。

股市震盪刺激成交活躍，據報今年以來新基金發行持續火爆，但超過三成建倉比例不足５％

，且多數為規模較大的產品，市場預計仍有５６５５億元人民幣資金未完成建倉。基金或趁低入

市，滬深全日成交達到１﹒２９萬億人民幣，按日急增２４％，創去年８月３日以來成交新高。



＊科指挫成半失萬點，女股神概念失光環＊



重磅科技股今日集體大幅向下，恆生科技指數大挫５﹒５％，兼失萬點關，收報９９７７點

，ＡＴＭＸＪ全線向下。上周五（１９日）受「造車」傳聞撐起的小米（０１８１０），集團澄

清指一直關注電動汽車生態的發展，但有關研究還沒有到正式立項階段。小米急吐５﹒４％，報

２９元。

市場監管總局就加強外賣餐飲食品安全監管，落實網絡餐飲服務平台主體責任作為工作重點

，多次約談美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）旗下「餓了麼」等平台。被監管「利

劍」指中，美團挫５﹒５％，惟仍穩守４００元，收報４００﹒２元；而阿里亦挫２﹒５％。

被譽為女股神的Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下方舟投資（ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ）管

理的兩隻ＥＴＦ「ＡＲＫＫ」及「ＡＲＫＷ」，上周四（１８日）減持騰訊（００７００）後，

騰訊今日續插３﹒７％。而其他獲女股神相中持有的股份同樣連日散水，移卡（０９９２３）瀉

８﹒６％，上周才獲建倉的平安好醫生（０１８３３）大跌８﹒１％，眾安在線（０６０６０）

亦急吐７﹒６％。



＊中國再打稀土牌，概念股開跑＊



中美關係在美國總統拜登上任後仍未改善，加上緬甸政治局勢持續緊張，中國此時打出稀土

牌，勢必再推高稀土價格。據外電引述知情人士透露，中國可能禁止向被其認為對國家安全問題

構成威脅的國家或公司出口稀土加工技術，制裁目標包括向台灣出售武器的美國企業洛歇馬丁。

國家工信部、自然資源部下達今年第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標，分別為８﹒４

萬噸和８﹒１萬噸，較去年第一批指標分別高出１﹒８萬噸和１﹒７５萬噸。其中，中鋁集團旗

下中國稀有稀土股份獲得的開採指標為１﹒０２３萬噸，冶煉分離指標１﹒４３２７萬噸。

另外，國務院日前發布《關於新時代支持革命老區振興發展的意見》，文件提及要「推進中

國稀金谷建設，研究中重稀土和鎢資源收儲政策」的意見。

和稀土有關的股票價格急漲，江西銅業（００３５８）急漲１５﹒３％，中國鋁業

（０２６００）飆１５﹒１％，五礦資源（０１２０８）升１０﹒７％，中國稀

（００７６９）升９﹒５％，紫金礦業（０２８９９）則升４﹒１％。



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