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即市新聞

22/02/2021 08:39

【Ａ股外援】富時指數季度調整增１２９隻Ａ股，首納１１隻科創板

　　《經濟通通訊社２２日專訊》富時羅素上周五（１９日）晚間公布旗下指數２月份的季度審
議結果。公告顯示，其旗艦指數富時全球股票指數（ＧＥＩＳ指數）系列共新增了１２９隻Ａ股
標的，其中大盤股１３隻，中盤股１６隻，小盤股９７隻，以及微盤股３隻。１１家科創板公司
本次正式進入富時ＧＥＩＳ指數中。以上變動將於３月２２日開市前正式生效。
　　具體來看，富時全球股票指數系列新增的大盤股共１３隻，全部為滬市公司，包括萬泰生物
（滬：６０３３９２）、公牛集團（滬：６０３１９５）、瀾起科技（滬：６８８００８）等；
中盤股１６隻，包括安井食品（滬：６０３３４５）、百聯股份（滬：６００８２７）等；小盤
股９７隻，以及微盤股３只。此外，本次調整中被剔除指數的個股不涉及Ａ股標的，刪除個股多
為Ｈ股、Ｂ股等。

＊料為科創板帶來１億美元增量資金＊

　　值得注意的是，此次獲納入的Ａ股標的中，有１１家科創板公司正式進入富時ＧＥＩＳ指數
，分別為中微公司（滬：６８８０１２）、中國通號（滬：６８８００９）、西部超導
（滬：６８８１２２）、睿創微納（滬：６８８００２）、瀾起科技、康希諾
（滬：６８８１８５）、君實生物（滬：６８８１８０）、昊海生科（滬：６８８３６６）、杭
可科技（滬：６８８００６）、海爾生物（滬：６８８１３９）、安集科技
（滬：６８８０１９）。
　　富時羅素亞太區指數政策負責人杜婉明表示，此次科創板股票將以２５％的納入因子納入。
１１隻進入富時羅素全球指數系列，其中７隻大盤或中盤將進入富時羅素新興市場指數。連同其
他進入中國Ａ股指數的科創板股票，預計將為科創板股票帶來１億美元增量資金。（ｌｃ）

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