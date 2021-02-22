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即市新聞

22/02/2021 09:33

【科創板】嘉元科技發行１２﹒４億人幣可轉債，科創板首發

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》科創板上市公司嘉元科技
（滬：６８８３８８）將於明日（２３日）發行１２﹒４億元人民幣可轉債，簡稱「嘉元轉債」
，東方金誠給出的評級為ＡＡ－。
　　根據早前公告，此次「嘉元轉債」發行分為網上發行和優先配售兩個環節，今日是老股東優
先確權登記日，明日正式啟動網上發行，初始轉股價格為每股７８﹒９９元人民幣。
　　嘉元轉債的期限為６年，票面利率為：第一年０﹒４％、第二年０﹒６％、第三年１﹒０％
、第四年１﹒５％、第五年２﹒５％、第六年３﹒０％。到期贖回價格為票面面值的１１５％。
　　嘉元科技是一家從事各類高性能電解銅箔的研究生產和銷售的高新技術企業，主要產品為超
薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，是鋰離子電池行業重要基礎材料。募集說明書顯示，該公司主要產
品的客戶群體是寧德時代（深：３００７５０）、寧德新能源、比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）、孚能科技及星恆電源等知名鋰離子電池製造商。
　　對企業來說，可轉債具有低成本融資優勢，可用較少的股本籌得與配股或增發新股同等的資
金。對投資者來說，可轉債被視為「進可攻、退可守」的投資品種。「攻」是指，可轉債在一定
條件下可以轉換成股票，當股票市場處於上升通道時，可轉債大多會跟隨「正股」上漲，因而具
有較強的進攻性。「守」是指，可轉債在轉換成股票前可以獲得穩定的利息，當股票市場處於下
跌通道時，可轉債的「債底」會支撐價格，因而具有較強的防守性。

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