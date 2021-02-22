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22/02/2021 08:44

【聚焦人幣】１月銀行結售匯順差４０８億美元，按月降３９％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家外匯管理局公布１月份銀行結售匯和銀行代客涉外收付款
數據。按美元計值，２０２１年１月，銀行結匯１９９５億（美元．下同），售匯１５８７億，
結售匯順差４０８億，按月回落３９％。２０２１年１月，銀行代客涉外收入４９３３億，對外
付款４４４５億，涉外收付款順差４８８億，回落１０％。
　　國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解釋，上述指標呈現順差主要受季節性因素影響
，年底前中國貨物出口和順差規模通常較高，春節前企業資金需求增加，貿易項下收結匯也會比
較集中。１月，貨物貿易項下結售匯和涉外收支順差均超過４００億美元，為主要順差項目。
　　王春英續指，１月，衡量企業結匯意願的結匯率，也就是客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外
匯收入之比為６５％，按月下降６個百分點；衡量購匯意願的售匯率，也就是客戶從銀行買匯與
客戶涉外外匯支出之比為６２％，上升２個百分點。　
　　王春英指，在國內經濟持續穩定恢復、金融市場雙向開放的基本面支撐下，當前中國跨境資
金雙向流動更趨活躍，有助於進一步提升外匯市場的深度和廣度。展望未來，外部環境依然錯綜
復雜，世界經濟復甦過程中的不穩定、不確定性因素依然較多，中國建設更高水平開放型經濟新
體制，經濟持續健康發展基礎沒有改變，外匯市場有望保持平穩運行。（ａｃ）

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