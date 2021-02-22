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即市新聞

22/02/2021 08:59

【擴大開放】外匯局：研境內個人５萬美元額度內投資境外證券保險

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家外匯管理局資本項目管理司司長葉海生透露，外匯局將研
究論證允許境內個人在年度５萬美元便利化額度內開展境外證券、保險等投資的可行性。
　　葉海生在《中國外匯》撰文指出，２０２１年將研究有序放寬個人資本項下業務限制，修訂
境內個人參與境外上市公司股權激勵計劃的管理規定，取消年度購付匯額度限制，優化管理流程
；此外，還會配合人民銀行做好粵港澳大灣區「理財通」試點。
　　在今年金融市場雙向開放的工作重點方面，葉海生表示，２０２１年，將對標對表高水平開
放要求，以證券市場開放為重點，提升境內金融市場的國際化水平，穩妥有序地推進資本項目開
放。具體措施包括：一、穩慎推進境內金融市場的開放，研究適當放寬境外機構投資者只能基於
套期保值原則開展境內金融期貨交易的限制；二、穩步推進股票、債券發行市場的開放。完善境
外機構境內發行債券（熊貓債）資金及匯兌管理政策；三、推進合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ
）的制度實施。適時提高ＱＤＩＩ總額度，根據外匯收支形勢靈活把握額度發放的節奏和規模，
滿足境內市場主體跨境資產配置需求；四、改進保險機構境外投資管理。對保險機構境外直接投
資（ＯＤＩ）和證券投資實施分別管理；五、繼續推進證券公司結售匯業務試點工作，健全管理
制度，規範並完善相關外匯賬戶、境內外匯劃轉等規則，支持其代客結售匯業務的健康發展。
（ａｃ）

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