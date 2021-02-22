【人行操作】２月ＬＰＲ連續第十個月持平，符合市場預期

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行２０日公布２月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）報價，

一年期利率為３﹒８５％，五年期以上品種利率４﹒６５％，為連續第１０個月持平，符合市場

預期，並與中期借貸便利（ＭＬＦ）利率走勢同步，亦呼應了人行近來連續釋放的政策穩定信號

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