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22/02/2021 09:59

【大灣區】深圳制定今年大灣區工作要點，建設粵港澳大數據中心

　　《經濟通通訊社２２日專訊》２０日召開的深圳市推進粵港澳大灣區建設領導小組會議，審
議通過了《深圳市推進粵港澳大灣區建設２０２１年工作要點》，提出加快推進深圳灣實驗室、
量子信息領域實驗室建設，推動人工智能與數字經濟廣東省實驗室落地建設。開展藥品上市許可
持有人、醫療器械註冊人制度改革；加快推進粵港澳大灣區大數據中心建設，研究推動數據交易
所籌建等一系列舉措。（ｃｔ）

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