【大灣區】深圳制定今年大灣區工作要點，建設粵港澳大數據中心

《經濟通通訊社２２日專訊》２０日召開的深圳市推進粵港澳大灣區建設領導小組會議，審
議通過了《深圳市推進粵港澳大灣區建設２０２１年工作要點》，提出加快推進深圳灣實驗室、
量子信息領域實驗室建設，推動人工智能與數字經濟廣東省實驗室落地建設。開展藥品上市許可
持有人、醫療器械註冊人制度改革；加快推進粵港澳大灣區大數據中心建設，研究推動數據交易
所籌建等一系列舉措。（ｃｔ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|市場動向22/02/2021
「揭」開疫後機遇，2021上車好時機？
|財經熱話19/02/2021
《股市一周》牛年港股開門紅全周升471點 曾破三萬一關
|中國故事19/02/2021
《神州經脈》美國保留對華關稅措施 人行大幅收水滬指三千七遇壓
|財經熱話19/02/2021
【匯控預測】券商料匯控稅前盈利跌逾四成 恢復派息惟金額下降
|財經熱話19/02/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太將派業績價值或重估 短炒博上29.5元
|財經熱話19/02/2021
【二胎概念】東北地區研全面放開生育政策 奶粉商股價刺激料短暫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰