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22/02/2021 09:33

【大國博弈】傳中國擬禁止對部分國家企業出口稀土加工和提純技術

　　《經濟通通訊社２２日專訊》拜登上任後中美緊張關係未見顯著緩和，稀土作為重要戰略資
源，繼續成為中國制衡美國的利器之一。據《彭博》引述知情人士透露，中國可能禁止向被其認
為對國家安全問題構成威脅的國家或公司出口稀土加工技術。
　　上述知情人士表示，中國政府目前在評估其稀土政策。官方認為，在保護國家利益上，目前
稀土的加工和提純技術，會比稀土本身更具威懾力，因而尋求禁止對部分國家或企業出口此類技
術。雖然中國目前沒有計劃限制對美國出口稀土，但該措施目前作為政策儲備，以防再次爆發貿
易戰。

＊考慮將稀土禁運作為對公司實體制裁一部分＊

　　消息又指，中國也在考慮是否將稀土本身的禁運作為對部分公司實體進行制裁措施的一部分
，制裁目標包括向台灣出售武器的美國企業洛歇馬丁。
　　稀土用於從智慧手機到戰鬥機在內的許多用途。中國目前控制世界上大部分的稀土開採活動
，並在加工上設有限制。國家工信部、自然資源部日前下達２０２１年第一批稀土開採、冶煉分
離總量控制指標，分別為８﹒４萬噸、８﹒１萬噸，較２０２０年第一批指標分別高出１﹒８萬
噸和１﹒７５萬噸。（ｗｌ）

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