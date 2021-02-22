【大國博弈】王毅籲美方打破錯誤對華認知，盡快調整關稅等政策

《經濟通通訊社２２日專訊》中國國務委員兼外長王毅今日在京出席一個有關推動中美關係

重回正軌的論壇，並在開幕式上致辭。王毅表示，中美關係在過去幾年脫離了正常軌道，陷入建

交以來最為困難的局面。兩國關係要撥亂反正，首先要打破由錯誤對華認知砌起的高牆，真正客

觀準確地了解中國、認識中國、讀懂中國。

王毅認為，中美關係陷入困難的根源在於美國前政府出於自身政治需要，嚴重誤判和歪曲解

釋中國的走向和政策，藉此制定各種遏制打壓行徑，為兩國關係造成了難以估量的傷害。他敦促

美國決策者不要再污衊中國共產黨，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行，停止在香

港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全。做到了真正的相互尊重，中美關係改善

和發展才能行穩致遠。

王毅強調，希望美方盡快調整政策，放棄對中國產品加徵不合理關稅，放棄對中國企業和科

研教育機構實施各種單邊制裁，放棄對中國科技進步進行無理打壓，為兩國合作提供必要條件。

及盡快解除對中方教育、文化、新聞、僑務等團體在美活動的各種限制，解除對美國地方政府及

各界對華交往的阻嚇，鼓勵和支持兩國恢復高校、研究機構、留學生等正常的人文交流項目。（

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