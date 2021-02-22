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22/02/2021 10:16

【聚焦人幣】中國貿易替代優勢降，分析料２月結售匯順差規模續跌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國１月結售匯順差回落近四成至４０８億美元，仍錄近七年
的次高順差規模。因１月中國疫情出現反彈，當月服貿結售匯逆差規模下降２０億美元至６６億
美元，降至八個月新低。市場預計，受２月季節性因素疊加疫情防控，２月結售匯規模將明顯下
降，結售匯順差亦進一步走低。
　　據《路透》引述分析稱，隨著歐美疫苗接種速度加快，中國的貿易替代優勢也可能逐漸回歸
，貿易順差規模也可能回落，而人民幣匯率很難持續單邊，後續結售匯順差規模或較難保持在高
水平上。短期受全球寬鬆預期影響，通脹預期也持續升溫，在美聯儲貨幣政策預期轉向前，人民
幣可能仍會面臨一定升值壓力，結匯意願可能仍會相較售匯意願高。
　　得益於疫情的特殊環境和人民幣匯率強勢以及人民幣資產吸引力，疊加監管層積極推進人民
幣國際化，１月人民幣跨境支付佔比首次突破４０％，創出紀錄新高；在美元中期仍偏弱的大背
景下，人民幣跨境支付佔比有望繼續上升。根據ＳＷＩＦＴ最新公布的數據，１月人民幣全球支
付佔比從上月的１﹒８８％提升至２﹒４２％，創出五年新高，人民幣在全球貨幣中的排名維持
在第五位，距離排名第四的日元３﹒４９％佔比仍有一定差距。（ｗｌ）

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