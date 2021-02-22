《股林淘金－林家亨》預期後續升幅大，短期不高沽低撈

《股林淘金》美國上周公布的經濟數據比預期為差，失業人數意外地上升，但物價升幅比預

期為大，引起市場對未來通脹上升的擔憂，美股道指創出即日新高之後升幅被打回，只錄得１點

升幅，納指１００更下跌０﹒４２％，科技股有沽壓。但中概電車股表現穩定，蔚來及理想汽車

錄得升幅，小鵬汽車微跌０﹒６６％。百度因宣布正式投入電動汽車製造行列，股價上升１４％

至到３３９﹒９美元，市值達１１５９億美元。恆指的ＡＤＲ綜合估值約升１８０點。

本周五（２６日）美國總統拜登之１﹒９萬億美元救援紓困方案將在國會表決，預計最終會

順利通過，而星期五亦是恆生指數服務公司的季檢報告，有機會宣布比亞迪（０１２１１）成為

恆指新貴，估計其估值或有機會升回２７０元附近，故短期不宜再高沽低撈，以免沽售後不能夠

低位買回。信義光能（００９６８）、中國電車（０２８４５）及中國潔能（０２８０９）等本

周亦不適宜作高沽低撈，除非以上股價升幅達１０％附近或以上則作例外。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪及信義光能股份

