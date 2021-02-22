炒完造車概念後，小米（０１８１０）據報入股晶片製造企業

《經濟通通訊社２２日專訊》小米（０１８１０）上周五（１９日）炒作造車概念，昨日（

２１日）終發公告回應，指一直關注電動汽車生態的發展，但有關研究還沒有到正式立項階段

。而最新據《環球時報》引述內地工商訊息顯示，小米和另一家手機廠商Ｏｐｐｏ入股了一家名

為江蘇長晶的非上市晶片製造企業。江蘇長晶是由上海半導體裝備材料產業投資基金合夥企業及

北京華泰新產業成長投資基金共同出資設立的持股平台。

資金聞車起舞，隨著特斯拉股價神話誕生以來，造車已成為捧高公司市值的法寶，就如中國

恆大（０３３３３）每次對外透露造車新進展，恆大汽車（００７０８）股價都會迎來重大飛躍

。

內地自媒體《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》上周五報道，小米已確定造車，並視其為戰略級決策

，小米同日盤中由跌轉升，最多曾漲逾一成高見３２﹒３元，全日漲６﹒４％，報３０﹒６５元

。



＊小米曖昧公告回應造車傳聞＊



近年來上市公司通過內媒傳聞帶動股價急升的事件時有發生，這些傳聞往往字數簡短，也沒

有提供證據，有時甚至連源頭都不可考，但仍然能在資本市場掀起風暴。有內媒質疑，今次是否

有人編造假新聞企圖影響小米股價，還是小米刻意隱瞞影響股價的重大訊息。小米昨日（２３日

）終發公告回應，指一直關注電動汽車生態的發展，但有關研究還沒有到正式立項階段，言辭頗

為曖昧。（ｅｙ）

