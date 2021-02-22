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即市新聞

22/02/2021 08:46

炒完造車概念後，小米（０１８１０）據報入股晶片製造企業

　　《經濟通通訊社２２日專訊》小米（０１８１０）上周五（１９日）炒作造車概念，昨日（
２１日）終發公告回應，指一直關注電動汽車生態的發展，但有關研究還沒有到正式立項階段
。而最新據《環球時報》引述內地工商訊息顯示，小米和另一家手機廠商Ｏｐｐｏ入股了一家名
為江蘇長晶的非上市晶片製造企業。江蘇長晶是由上海半導體裝備材料產業投資基金合夥企業及
北京華泰新產業成長投資基金共同出資設立的持股平台。
　　資金聞車起舞，隨著特斯拉股價神話誕生以來，造車已成為捧高公司市值的法寶，就如中國
恆大（０３３３３）每次對外透露造車新進展，恆大汽車（００７０８）股價都會迎來重大飛躍

　　內地自媒體《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》上周五報道，小米已確定造車，並視其為戰略級決策
，小米同日盤中由跌轉升，最多曾漲逾一成高見３２﹒３元，全日漲６﹒４％，報３０﹒６５元


＊小米曖昧公告回應造車傳聞＊

　　近年來上市公司通過內媒傳聞帶動股價急升的事件時有發生，這些傳聞往往字數簡短，也沒
有提供證據，有時甚至連源頭都不可考，但仍然能在資本市場掀起風暴。有內媒質疑，今次是否
有人編造假新聞企圖影響小米股價，還是小米刻意隱瞞影響股價的重大訊息。小米昨日（２３日
）終發公告回應，指一直關注電動汽車生態的發展，但有關研究還沒有到正式立項階段，言辭頗
為曖昧。（ｅｙ）

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