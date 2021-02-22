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即市新聞

22/02/2021 09:35

【加碼調控】傳深圳有銀行跟隨樓盤參考價，買樓客料失三成房貸款

　　《經濟通通訊社２２日專訊》在「樓瘋」現象引發全國關注後，深圳住建局連連出招加碼調
控，更於春節前夕祭出「暴力限價」新政，公布全市３５９５個住宅小區二手房成交參考價，較
市場價普遍打了七折，當局要求中介不能通過任何平台發布高於成交參考價的房源信息。
　　近日網上熱傳一則深圳買樓客的心聲，該人稱現在根本不知道這些房子到底賣多少錢，中介
因擔心被「釣魚執法」所以不肯講，但當他問到能否以參考價買到房子時，中介直接叫他「最好
不要再做夢了」。兩周過去，至今深圳各大房產中介網站仍然不提供二手樓價，失去了重大收入
來源，相信深圳房產中介行業迎來漫長的寒冬。
　　不過深圳當局仍然想盡辦法加強參考價的指標性質，據內媒最新報道，光大銀行深圳分行已
經在內部發文，將以參考價作為按揭貸款的參考依據，業內人士預計其他銀行將會相繼跟進。如
果銀行房貸根據參考價來執行額度審批，對購房者無疑是重大打擊：以市場價七成計算，申請者
可獲得的按揭貸款將少三成，即首期將大幅度提升。
　　另外報道又指出，為堵塞以抵押住房申請經營貸代替房貸的操作，深圳部分銀行已下規定，
申請住房按揭貸款的個人在半年內不得申請經營貸。（ｅｙ）

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