【數字人幣】螞蟻網商銀行：參與研發數字人民幣，將推進試點測試

《經濟通通訊社２２日專訊》螞蟻集團作為大股東發起設立的浙江網商銀行發郵件聲明指，
該行作為數字人民幣研發參與機構之一，將按照人行總體安排穩步推進試點測試。
網商銀行為中國第五家民營商業銀行，螞蟻集團持股超過三成，萬向集團持股約２７％。（
ｅｙ）
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