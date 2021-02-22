【債務風險】華夏幸福５﹒３億美元債月底到期，聘財顧尋解決方案

《經濟通通訊社２２日專訊》陷入流動性危機的華夏幸福（滬：６００３４０）本月底將有

一筆５﹒３億美元的境外債到期，其離岸子公司華夏幸福開曼投資有限公司上周五（１９日）在

新加坡交易所公告稱，已聘請Ａｄｍｉｒａｌｔｙ Ｈａｒｂｏｕｒ為財務顧問，Ｓｉｄｌｅｙ

Ａｕｓｔｉｎ為法務顧問，幫助探索問題解決方案。華夏幸福開曼投資是華夏幸福名義上的美

元債券發行人。

華夏幸福本月稍早否認關於該公司將暫停償還所有債務的報導，並表示正積極籌集資金以償

還這些債務。公司管理層近期曾與債券持有人初步討論債務重組方案，擬為其合計４６９億人民

幣的２５隻境內債券展期３－５年，而銀行貸款將會請求更久的展期。諷刺的是，上述討論並非

由平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）及工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）牽頭

的債權人委員會組織，也沒有提供足夠的前期現金償兌，市場預期成事機會微乎其微。

華夏幸福還有三筆共計７８億元人民幣的境內債券將於３月到期。中誠信國際最新表示，華

夏幸福債務集中到期壓力很大而帳面貨幣資金規模很小，流動性壓力很大，償債風險很高；將其

主體信用等級和相關債項信用等級由Ａ調降至Ｂ，同時列入可能降級的觀察名單。此次遭降級的

債券包括「２０華夏幸福ＭＴＮ００１」和「２０華夏幸福ＭＴＮ００２」。（ｗｌ）

