【新冠疫苗】菲律賓批准緊急使用科興疫苗，首批疫苗明日運抵

《經濟通通訊社２２日專訊》據報，菲律賓食品藥物管理局已批准緊急使用中國科興公司生

產的新型冠狀病毒疫苗。菲律賓總統發言人在例行新聞發布會上表示，第一批疫苗確定將於明日

（２３日）抵菲，其中一部分將提供給部隊官兵，其餘將提供給醫務工作者。該國目標今年內完

成７０００萬成年人的接種任務，即佔該國１﹒０８億人口的三分之二，以實現群體免疫。

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