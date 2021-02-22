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22/02/2021 16:32

【大國博弈】赴美醫科生涉瞞解放軍背景，簽證欺詐外再被加控數罪

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國斯坦福大學中國籍研究人員宋琛（音譯）被指隱瞞解放軍
背景，原本被控簽證欺詐，上周再被加控妨礙司法、銷毀文件和作出不實陳述等罪名，案件將於
４月１２日開審。
　　美國司法部表示，有關檢控工作有助保護斯坦福大學這類精英機構受外國影響，聯邦調查局
（ＦＢＩ）則直接批評中國政府再三竊取美國研究成果。
　　ＦＢＩ去年聯合多個部門，在全美２５個城市約見多名被指是中國解放軍成員的持簽證入境
人士，並在行動中拘捕四人，包括宋琛和一度藏匿於中國駐三藩市領事館的唐娟。
　　宋琛今年３８歲，２０１８年１１月獲得美國簽證，１２月２３日入境美國，直至去年７月
１８日被捕。根據案情，宋琛在申請簽證時，自稱是在西釣魚台醫院工作的學生，到美國斯坦福
大學從事與大腦疾病有關的研究工作，但美國當局在宋琛署名的學術論文上發現，她與第四軍醫
大學和北京空軍總醫院有關，後來還在內地互聯網上找到一張她身著軍裝的照片。美國司法部指
出，宋琛真正的僱主是北京空軍總醫院，她在得悉自己受調查後，開始從互聯網上刪除與她軍隊
背景有關的內容。（ｅｙ）（ｚｚ）

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