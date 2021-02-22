【ＦＯＣＵＳ】富人錢包吸引，「大笨象」加速歸來



【ＦＯＣＵＳ】「大笨象」歸來？從５個月反彈近七成的股價、或將恢復的至少９美仙派息

、多名高層據報將隨「重返亞洲」策略坐鎮香港看，似乎的而且確。

不單是匯控（００００５）命中注定難捨亞洲，花旗、瑞信等老牌外資行同躍躍欲試拓展中

國市場，齊劍指首次突破５００萬戶的富裕╱高淨值家庭錢包中的巨大商機。



＊或恢復派息，「三劍客」傳坐鎮香港＊



周二（２３日）放榜在即，連升三周的「大笨象」匯控今早一度再炒高逾２％，相當於較去

年９月２３日２７﹒５元的世紀低位反彈近七成。鑑於英倫銀行去年底鬆綁派息限制，去年初惹

怒一眾「食息族」的匯控，或將恢復２０２０年派息，預期９至２１美仙（中位數１３美仙，約

１港元）。

疫情衝擊加捲入政治風波，去年業績難逃見紅的匯控，新一輪策略檢討備受矚目。行政總裁

祈耀年據報明將重提前任歐智華的「重返亞洲（Ｐｉｖｏｔｔｏ Ａｓｉａ）」策略，「三劍客

主管Ｇｒｅｇ Ｇｕｙｅｔｔ、環球商業銀行業務行政總裁Ｂａｒｒｙ Ｏ’ Ｂｙｒｎｅ將由

倫敦調回香港坐鎮。

倘若調動屬實，去年１１月剛上任的葡萄牙裔Ｎｕｎｏ Ｍａｔｏｓ，可謂肩負重任；就在

本月，祈耀年對公司約２５０名高級管理人員聲稱，匯控擬成為全球最大的財富管理公司之一。



＊富裕戶首破５百萬，花旗瑞信齊逐鹿＊



何解？皆因全球低息乃至負息環境下，「財富管理」被愈來愈視為銀行潛在的新利潤引擎。

不過，儘管匯控有約６５％的財富管理和私人銀行業務收入來自亞洲，但相比全球最大財富管理

公司瑞銀管理２﹒６萬億美元資產，其３６１０億美元資產管理規模，實有巨大增長空間。

時逢胡潤最新財富報告顯示，中國資產逾６００萬元人民幣的「富裕家庭」數量首次突破

５００萬戶；擁有最多「國際超高淨值家庭（資產３０００萬美元）」城市的５強中，香港、深

圳、廣州佔據３席，匯豐本月初即宣布成立「粵港澳大灣區業務部」，目標不言而喻。

而想撬開這些富裕╱高淨值家庭錢包的遠不止「大笨象」，瑞信首席財務官

Ｄａｖｉｄ Ｍａｔｈｅｒｓ近日同稱，正研究可以在中國提出哪些牌照申請，以擴大該行於境

內私人銀行業務的權益；而花旗中國個人銀行業務總裁Ｄａｒｒｅｎ Ｂｕｃｋｌｅｙ，更不惜

化身「００７」造型登上抖音，營銷其Ｐｒｅｓｔｉｇｅ黑卡及「財富管理，由你詮釋」理念。



＊加速倚重亞洲，惟董事會少華人面孔＊



財富管理蛋糕誘人，但歸來的「大笨象」所面臨挑戰一點都不輕。其一是即使真的恢復派息

，坊間測算股息率約２﹒５厘，跑輸一眾內銀；其二是削減風險加權資產（ＲＷＡ）壓力巨大，

衡量瘦身成效的「中期有形資產回報率（ＲＯＴＥ）」目標困難重重。

再想深一層，匯控進一步倚重亞洲特別是中國市場，最新更傳言擬退出擁有１５０家分支機

構的美國零售銀行業務，昔日「環球金融」抱負淪昨日黃花，惟董事會現有１４位董事會成員仍

僅兩位華人面孔（史美倫、戴國良），將於９月加入的范貝恩仍是西方面孔，此能否令其在中國

如魚得水？耐人尋味。

