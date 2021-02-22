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即市新聞

22/02/2021 11:21

《融天納地－溫天納》「就地過年」結構性改變內需模式

　　《融天納地》內地今年主張的「就地過年」對內需結構帶來了影響，從消費的角度，原人口
流出地的節慶餐飲消費轉移至新人口流入地，刺激當地消費價格水準上升。
　　綜合內地統計數據，觀察城際交通，城市間存在明顯差異，大城市受益於「就地過年」，消
費熱度突顯。受人員流動減弱影響，不同城市消費結構呈現出一定分化。在就地過年影響下，外
出務工人員返鄉規模大幅下降。節前春運發送旅客２﹒７億人次，較２０１９年和２０２０年同
期分別下滑７５﹒９％和７６﹒４％。外出務工人員返鄉規模大幅下降，１３個勞務輸入省份節
前返鄉規模，僅為２０１９年同期的５３﹒７％，近半外來人口留在本省過年。
　　與此同時，商務部早前公布春節期間，全國重點零售和餐飲企業實現銷售額約８２１０億元
，比去年春節黃金周增長２８﹒７％，就地過年對當地文旅消費提振明顯。如筆者上文體積，電
影是受到新冠疫情打擊最嚴重的行業之一，農曆新年２月１１日至２月１７日票房再次刷新春節
檔全國電影票房。不過，不同層級城市亦存在差異，一線城市票房收入較２０１９年增長超
４０％、而非一線城市增長較低，明顯存在地域和結構分化。對傳統的勞務輸出地來講，由於返
鄉人員流動性的大幅減弱，假期消費受到一定拖累，電影票房的增幅三、四、五線城市均低於全
國整體水準。
　　與以往不同，今年新年本地短途出遊表現突出，最熱門的旅遊城市由以往的昆明、麗江、桂
林、西雙版納變為了上海、深圳、成都、杭州等這樣的一線和新一線城市。內地假期前三日，
　　在亮麗的數據下，企業盈利能否在２０２１年恢復正軌？這是需要重點考慮的領域。隨著兩
會的召開，十四五規劃的宣布，投資市場將聚焦相關概念股的新發展，再次成為今年投資市場的
焦點。在環球量寬下，高流動性支撐了資本市場的表現，港股早前勢如破竹衝破三萬點及三萬一
千點，但其後則顯示出整固的格局。支撐資本市場的長遠上升，不能單靠流動性。始終流動性終
有消散的一天，企業基本面及盈利狀況才是資本市場長線發展之根本。故此，筆者認為農曆新年
期間內地經濟表現，為今年資本市場奠定了良好的基礎。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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