《匯市一周－徐惠芳》美就業數據參差，美匯指數回軟

《匯市一周》周一（２２日），關注德國公布：２月ＩＦＯ商業景氣指數、２月ＩＦＯ商業

現況指數、２月ＩＦＯ商業預期指數，歐洲央行行長拉加德發表講話，主題為歐洲議會和葡萄牙

議會聯合組織的歐洲議會穩定、經濟協調和治理會議。



本周關注：聯儲局主席鮑威爾出席參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會的聽證會，就

半年度貨幣政策報告發表證詞。聽證會上的內容，可能掀起今年甚至未來的貨幣政策啟示，左右

美匯指數走勢。另外，數據關注：美國消費及通脹數據，包括２月密歇根大學消費者信心指數終

值和１月個人消費及支出物價指數。



美聯儲會議紀要顯示，美聯儲將在一段時間內維持現狀。美聯儲官員在１月份的政策會議上

認為，縮減大規模資產購買計劃的條件在一段時間內難以實現。委員會要提前很長時間明確地與

市場溝通，以朝著長期目標所取得進展的評估。



隨著美債收益率企穩和隔夜股市溫和下跌，歐元兌美元勢將盤整並維持在１﹒２０００美元

上方。歐元兌美元在１２個月內或跌至１﹒１６，由於美國經濟表現已經開始支持美元走強，主

要新興市場國家經濟逐步反彈，對歐洲的衝擊可能比對美國的影響更加，因此美國有可能從

２０２１年下半年開始復甦，並在年底實現全面復甦；而歐洲央行不太可能改變貨幣政策，預期

與未來政策利率路徑之間的分歧繼續存在，料一到三個月後歐元兌美元將達到１﹒２２，短期風

險將得到平衡，此外預計歐元兌美元在下半年將走低，１２個月目標為１﹒１６。



歐元基本未對德國和法國的採購經理人指數初值做出反應。法國２月企業活動進一步走弱，

服務業受防疫限制打擊，德國出口推動２月製造業升至３６個月高位，但服務業更為萎縮。根據

上周的機構調查，歐元區經濟正處於雙底衰退之中，分析指，本已疲弱的經濟前景所面臨的風險

更傾向於下行，隨著疫苗接種計劃加速，市場對未來一年的樂觀情緒急劇改善，服務業企業預期

指數攀升至２０１８年４月以來的最高水平。



市場料，歐洲經濟正從疫情衝擊高峰中重新復甦之後，歐元兌美元終於升破了１﹒２１５０

處的強阻力位，後市進一步上行目標將看至前期反彈高點１﹒２１９０，升破後有望進一步衝擊

１﹒２２２３水平。歐元上周五收於１﹒２１１５水平，下方支持１﹒２０６０、１﹒２０１０

、１﹒１９６０。



美油小幅上漲，一度創逾一年高位，因寒流橫掃美國德克薩斯州及其周邊地區，導致美國至

少五分之一的煉油產量和１００萬桶原油停產。紐約期油上周五收於每桶５９﹒２６美元水平，

趨勢整固往上，下方支持５７﹒４０、５５﹒２０、５３﹒００美元。



美國１月零售銷售強勁反彈，加上總統拜登計劃推出的１﹒９萬億美元抗疫刺激計劃，使美

國通脹預期升溫加快，美國１０年及３０年國債收益率同時上升，帶領美匯指數曾經挑戰９２。



技術上，美匯指數９０關口為重要支撐，若美國數據表現向好，美匯指數有機會反彈。相反

跌破９０水平則可能繼續下滑到下一支持位於８９﹒６５或去年底低位８９﹒２０。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

