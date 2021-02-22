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即市新聞

22/02/2021 08:35

《陶冬天下－陶冬》美債遭拋售，港股被吸納

　　《陶冬天下》再通脹（ｒｅｆｌａｔｉｏｎ）主題，在上周籠罩著全球金融市場，帶出不同
的資產價格反應。擔憂拜登的巨額財政刺激觸發經濟過熱和通脹升溫，美國國債遭到拋售，美國
十年期國債利率升到１﹒３４％，這是過去一年所未見的高點，歐洲中國的債市也收到類似的衝
擊，債市恐慌。股市依然受惠於充足的流動性，但是基金開始擔心急升的資金成本可能影響經濟
復甦，股市觀望，甚至向下。疫情前景改善，美國經濟復甦在望，加上極地氣旋給美國（尤其是
德克薩斯）部分地區帶來的寒冷天氣，石油價格飆升。兩家華爾街公司指向全球復甦前景外加低
庫存和低產能，號稱大宗商品的「超級周期」來臨，銅價暴漲。黃金卻既沒有受惠於流動性，也
沒有得益於恐慌情緒，金價繼續輾轉回落。美元指數一周下來波動不大。中國人民銀行在春節後
繼續回收流動性，ＳＨＩＢＯＲ上漲，Ａ股震盪。英國錄得３００年來最差的年度ＧＤＰ增長，
不過市場預計該國率先歐洲走出疫情陰影，英鎊對美元和歐元升值，兌美元上破１﹒４０。比特
幣繼續以令人瞠目的速度飆升著。美國總統拜登在Ｇ７領袖視頻會議上宣稱美國重回國際社會，
呼籲在財政政策上「做大點」。
　
　　上周美國國債市場發生了兩件大事。第一件是國債遭到拋售，十年期國債利率衝上
１﹒３４％，反映市場對通貨膨脹捲土重來的戒心，而迅速上揚的資金成本可能威脅經濟復甦和
股市。第二件事是聯儲發布公開市場委員會１月份會議紀要，紀要中明確提出「不會通過加息來
抑制通脹，而是會等到實際價格壓力出現後再收緊政策」。這明顯地試圖要安撫市場對通貨膨脹
的擔心。儘管聯儲會議發生在上周拋售之前，不過也是針對之前的拋售在喊話（當時十年期國債
利率一度升至１﹒２２％）。筆者相信貨幣政策決策層給市場的訊息是，不要對暫時性的通脹數
字過度擔心，「目前的美國經濟狀況與委員會的長期目標相距甚遠，可能還需要一段時間才能取
得進一步的實質性進展。在實現這些目標之前，必須保持政策立場。因此所有與會者都讚同維持
當前貨幣政策，以及基於結果的聯邦基金利率和購債前瞻指引。」聯儲已經把話說透了，在實質
性經濟復甦、持續性通貨膨脹發生之前，貨幣環境不會收緊。甚麼是實質性復甦？不是ＧＤＰ數
字而是就業市場。甚麼是持續性通貨膨脹？不是基數效應、供應鏈問題或能源價格帶來的價格上
升，而是工資上揚觸發的需求主導的物價上升。哪怕美國的增長數字今年十分亮麗，那也是人為
催生出來的，不符合聯儲改變政策基調的條件。美國就業市場出現過熱，起碼再需要兩年的時間

　
　　當然，聯儲的觀點未必一定正確，其政策也會因應經濟環境的改變而作出調整。此時此刻，
聯儲與債市在通貨膨脹前景上的認知不同，而股市則對國債利率升到甚麼地步會開始危及股價也
觀點不一。筆者這次站在聯儲一邊，認為聯儲回收流動性恐怕明年才會開始，利率政策出現調整
最早也要等到２０２３年。目前所見的美國增長，基本上是靠財政貨幣政策人為催出來的，並不
具有可持續性，因此貨幣當局會用盡藉口拖延收緊銀根的步伐，哪怕核心通脹高過政策目標水平

　
　　國內資金南下和美國中概股回歸，點燃了港股熱、ＩＰＯ熱。香港證券交易所的成交量持續
攀升，目前的成交量大約是一年前的２﹒５倍，其平均每日交易數量超過倫敦交易所的四倍，相
當於紐約交易所的７０％。中國最賺錢的、最有競爭力的、最富創意的和最具增長潛力的公司齊
聚香江，港股市場儼然變身為中國的納斯達克。由於之前的社會運動、疫情和中美金融角力，港
股去年跑輸世界平均水平，估值也是主要金融中心中最便宜的。從國家最近的政策看，港股成為
中國離岸金融中心似乎是國家戰略的一部分。目前國內資金大約佔港股流通量的２５－３０％，
筆者相信這不是天花板。既然香港市場麋集著中國最好的企業，中國的社保基金、退休年金增加
港股持有量只是時間的問題。
　
　　本周市場焦點，一是美國國債市場走勢，二是鮑威爾在參議院的聽證會。面對債市劇烈的價
格波動和資金強烈的通脹預期，聯儲主席需要站出來口頭干預。本周重要的經濟數據不多，關注
美國耐用消費品訂單和德國ＩＦＯ信心指數。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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