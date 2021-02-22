《缸邊隨筆－石鏡泉》魚缸水

《缸邊隨筆》上周港股及Ａ股出現了頗驚嚇式的波動，原因？筆者認為是魚缸水緊了。美股

也處波動前夕，原因？是財長耶倫掠了聯儲局的水，這可以是大件事，但要多些篇幅，明天

（２３日）才講。



２０２１年２月１日，筆者有文，「２０２１：錢．錢．錢．錢．錢」，講的就是魚缸水量

如何。此文所述，今仍有用，故重刊。



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『２０２１年的投資關注點是：錢．錢．錢．錢．錢。不是炒匯，也不是買金，而是看緊美

國聯儲局和人民銀行會不會放水、怎放水、放幾多：「魚缸無水魚難養」，「股缸無水、股難升

」。



２００８年雷曼爆破、股市大跌，全球陷於悲情。但今時環球股市，就算有新冠病毒打壓仍

是遠高於２００８年水平，無他，環球央行放水，錢．錢．錢．錢．錢氾濫，資產價格便升。



閣下財富是否較２００８年翻倍了？如沒有，是因為你家無恆產，有恆產的富人，光是自

２０２０年３月以來，他們的財富已增了４０％或１﹒１萬億美元，原因？他們所持的股票，價

格大升了。



窮人？慘，因持股少或無錢買股，財富便紋風不動，依然一窮二白。



往者已矣，來者可否追？聯儲局和人行會否仍放水、放水、放水？可否學富人一樣，至多當

底褲，都要揸多些股？



基此，了解一下聯儲局和人行是否續放水，便極為重要。



聯儲局於上周開了２０２１年的第一次議息會議，而人行和證監會亦於上周定調了２０２１

年的工作重點。因此，上周是２０２１年的中、美央行放水與否、怎放水的紅綠燈。



聯儲局在２０２１年１月２８日議息會後聲明是：



聯儲局在聲明表示，委員們一致同意此次的利率決定（與上次會議一致）。經濟的疲軟集中

在受疫情影響最嚴重的行業，如果出現可能阻礙實現目標的風險，將準備適當調整政策立場。



聲明指出，新冠病毒對經濟前景構成顯著風險。聯儲局重申繼續資產購買步伐，直到經濟進

一步大幅增長。經濟發展的道路將在很大程度上取決於疫情的進程和疫苗的進展。公共健康危機

繼續拖累經濟活動，對經濟前景構成相當大的風險。



經濟和就業復甦步伐溫和，需求疲軟以及低油價抑制了通貨膨脹。聯儲局重申維持寬鬆政策

，直到通貨膨脹率在一段時間內適度高於２％，從而使平均通貨膨脹率在一段時間內達到２％，

長期通貨膨脹預期錨定在２％。



聯儲局聲明還稱，將致力於使用各種工具支持經濟。２月９日後將不再提供定期的１個月期

回購操作。公開市場操作小組仍準備適當調整回購操作。整體融資環境仍保持寬鬆，公開市場操

作小組將繼續在每天下午進行大規模隔夜回購操作。



美國聯邦基金利率仍維持在０至０﹒２５厘間，每月仍買８００億美元美國國債和４００億

美元的住房抵押證券，市場覺得沒有收緊之兆，也就Ｈａｐｐｙ了。但可否從另個角度考慮，為

甚麼不加碼放水？



筆者的解釋是，聯儲局認為水已放夠，若是，之後的走向將是：持平到收緊，而不是持平到

寬鬆。何時會收緊？筆者認為在今年８月之後，可以看到收緊的兆頭，如此估正確則美股的寬鬆

、快樂時光，尚餘６個月。大、大、大戶已早為部署，故１０年期債息已升逾１厘。



但如果美疫情失控，則除了美國財政部會出大招外，聯儲局也被逼要表忠誠，逼要ＱＥ，這

是後話，走著瞧，今時聯儲局的話一定是：「放心、放心、唔放水、你都要放心。」



上周五（１９日），人行淨投放了９８０億元人民幣，市場歡呼了不夠３小時，Ａ股已由升

轉跌。因為市場的資金利率還在升，反映放９８０億人仔未夠市場胃口，是人行低估了市場胃納

？相信不是，是人行故為之。



由去年８月起，央行連續５個月通過市場操作，實施淨投放，連續超額續做ＭＬＦ（中期借

貸便利），單月７０００億、６０００億，５０００億、１萬億、９５００億、水夠，Ａ股便升

。在上一周，因稅期高峰，央行尚單周投放５９８０億。但接下來的４天，人行是一連四天淨回

籠，３４０５億、７８０億、１０００億、１５００億，明顯是收緊了資金面，而且做得明明白

白給市場看。



有人猜是房地產調控一部分，因各地都出台房價控制措施，為配合各地的房控政策，故資金

面要緊一緊，亦有估是央行認為市場的流動性已夠寬（房、股價都急升），人行會認為即是流動

性（即市場水）有過剩可能。在「千招萬招，管不住錢亂闖，都是無用之招」的前提下，不能不

勒勒疆繩。



過往春節前，央行為滿足市場應對錢的要求，會通過ＯＭＯ（公開市場操作）、ＭＬＦ、

ＣＲＡ（臨時準備金動用安排）等向市場投放１﹒５萬億至２萬億。今年會否也如是？今周及下

周將是觀察央行春節前操作的窗口。



如到節前央行投放不到１﹒５萬億，大家都應知，股市不太妙了。



２０２１年１月２８日證監會定調了２０２１年工作重點，基本有１０條。



１﹒堅持「建制度、不干預、零容忍」是實現資本市場高質量發展的內在邏輯和必然要求。



２﹒資本市場的內外部環境仍存在諸多不確定性，風險挑戰依然不少，要著力把握好穩與進

、系統統籌與重點突破、創新與監管、加大法規制度供給予狠抓落地見效的關係。



３﹒科學合理保持ＩＰＯ、再融資常態化、穩定發展交易所債券市場、完善商品及金融期貨

期權產品體系。



４﹒完善科創屬性評價標準，加強對擬上市企業股東信息披露監管，切實加強監管和風險防

範，堅決防止資本無序擴張。



５﹒為穩步推進全市場註冊制改革積極創造條件，嚴格退市監管，拓展重整、重組、主動退

市等多元退出渠道，進一步深化新三板改革。



６﹒貫徹「不干預」的理念，完善市場內生穩定機制，以更大力度推進投資端改革，加大權

益類基金產品供給予服務創新力度，推動個人養老金投資公募基金政策盡快落地，優化中長期資

金入市環境。



７﹒加強宏觀形勢的跟蹤研判，密切關注市場流動性變化，嚴密監控資金槓桿水平，動態完

善應對政策，嚴防跨市場跨領域跨境的交叉性、輸入性風險，切實維護市場穩定運行。



８﹒進一步依法從嚴打擊證券違法活動，建立跨部委協調工作小組，加大對欺詐發行、財務

造假、市場操縱等惡性違法違規行為的打擊力度。



９﹒依法從嚴加強對上市公司、中介機構等各類市場主體的日常監管，優化市場生態。



１０﹒加快推進科技和業務的深度融合，強化科技對監管的有效支撐。



其中請留意第７點，防控風險，這和人行易綱所講的穩字當頭，銀保監２０２１年工作重點

，稱的：堅決防止資本無序擴張、嚴格落實房貸集中管理，影子銀行露頭就打，都是頗一致的，

即是：如不是外圍形勢有變，今年中國的人行、證監、銀保監都是防範風險從嚴。若是，股缸之

水是未必缺，但總不會濫，直升機式市道，應減少些了。』



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節後，２０２１年２月１８日，Ａ股開市，是日Ａ股、港股均先升後跌，其中一個原因是人

行在當日回籠了２６００億資金，這個額之大，是近年少有。



人行媒體《金融時報》謂不宜過度關注操作數量，以免有誤解，而應留意央行的市場利率操

作。但人行這個安慰，是不能使市場釋懷的，因為人是按規範來考量問題，對人行這個節後收水

操作，筆者，亦同樣是市場，都有所顧慮的。



人行叫留意利率，然則當日利率走向如何？



ＤＲ００１（１日）加權平均利率上行一度超５０點子，高見２﹒４５厘，與ＤＲ００７

（７日）利率，出現倒掛，此即當日水緊了，市怎能不跌？



下一個重要的人行操作時間窗為何？雖然１８日的１日銀行利率漲，但７日的利率仍穩，反

映人行仍是以穩字當頭。



去年１１月底，貨幣寬鬆到１月中旬貨幣收緊，是持續了１個半月，如按人行的操作周期為

１個半月計，到２月底３月初，將會是人行另次重要操作時間窗，如由現在至該時期，利率無大

變動（升），則穩字是真穩了。



３月中，是人行貨幣政策會議，屆時，又將會有個決策，以定出２０２１年第二、三、四季

的貨幣政策走向了。



對這個發展，各位以為炒股大戶會「勇」還是「慎」呢？《資深投資者 石鏡泉》

