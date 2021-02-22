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22/02/2021 09:33

【新冠疫苗】梁卓偉：科興復必泰疫苗安全，但建議部分人稍後決定

　　《經濟通通訊社２２日專訊》市民明天（２３日）起可預約接種新冠疫苗，政府專家顧問、
港大醫學院院長梁卓偉表示，香港將接種的科興和復必泰兩款新冠病毒疫苗都十分安全，但建議
部分人士需要特別小心，稍後再決定是否接種，包括８５歲以上、長期病患而病情控制不太理想
，並在院舍居住、身體不能活動的長者等。不過，梁卓偉補充，大部分長者都不屬於需特別小心
的組別，重申對疫苗敏感反應與年齡無關。
　　市民周二起可預約接種新冠疫苗，他表示，科興和復必泰疫苗的安全度，每１００萬人接種
，出現嚴重極端反應情況的比率，分別是一宗和４﹒７宗；復必泰數字較高的原因，可能與疫苗
使用的添加劑有關，建議對多種藥物有反應、有嚴重哮喘或敏感的人士，接種前要先諮詢醫生意
見。

＊科興有效率可信值下限未達世衛標準＊

　　他提到科興疫苗第三期研究有關效率的數據，初步可靠值的下限，未達世衛指明需要有
３０％的要求，又說復必泰對歐美變種病毒的有效率高，但對南非變種的有效率則減６成。科興
暫時只公布疫苗對變種病毒有效，但未公布詳細數據，認為市民決定接種哪款疫苗時，要考慮不
同疫苗的風險和自己身體狀況。
　　港大醫學院營辦的疫苗接種中心，將負責接種復必泰疫苗。梁卓偉指，港大會在開始接種疫
苗時，就著青少年和兒童接種後的反應，以及優先組群有否出現過敏情況等，進行４至５項不同
研究，屆時會邀請在各中心接種的市民，協助參與追蹤研究，待中心運作後會公布詳細安排。（
ｃｌ）

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