【新冠疫苗】陳肇始：對確診數字回升感擔心，疫苗愈早接種愈好

《經濟通通訊社２２日專訊》本港昨天（２１日）新增新冠肺炎確診個案回升至２０宗，食

物及衞生局局長陳肇始表示擔心。她指，年初一至年初四長假期間，市民多活動和聚集，會為疫

情帶來風險，相信年初七放寬社交距離措施後的情況，暫時仍未反映出來。她重申疫苗「愈多人

打、愈早打愈好」，達至群體免疫的機會亦愈高，對整體社會有益、生活可回復正常的條件更好

，再次呼籲市民接種疫苗。



＊疫苗獲批必定是安全兼有品質保證＊



陳肇始在電台節目上表示，已運抵本港的科興疫苗，優先群組明天（２３日）起便可預約接

種，今次的新冠疫苗是以壓縮時間研發，政府是批核緊急使用，將來藥廠會提供更多數據，相關

委員會將繼續檢視，強調疫苗獲批時必定是安全和有品質保證。她相信市民對接種哪款疫苗心中

有數，政府會和港大合作監察接種疫苗後的異常事件，並設通報機制。



＊８５歲以上或身體較弱者應先諮詢醫生才接種疫苗＊



她續指，根據聯合科學委員會的建議，６０歲以上人士如果接種，好處大於風險，但如果是

長期病患、有嚴重或未控制到疾病的人士，或８５歲以上身體較弱者，應該先取得醫生建議，現

時亦未有數據支持孕婦接種。

另外，她表示，政府今次是有條件放寬社交距離措施，較精準及逐步有序，當局會監察情況

，不要讓確診數據上升，並盡力找出傳播鏈。（ｃｌ）

