【企業盈喜】鱷魚恤料中期虧轉盈，純利介乎七百萬元至二千萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》鱷魚恤（００１２２）發盈喜。預期截至今年１月底止中期業

績將錄得純利介乎７００萬元與２０００萬元之間，去年為虧損１﹒７７億元。

預期虧轉盈主要由於在該期間內來自集團的投資物業之重估虧損改善；成衣業務零售店舖的

租金開支及折舊大幅下降；及按公平值計入損益之證券買賣財務資產收益增加所致。（ｓｌ）

