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22/02/2021 15:31

【香港政情】劉兆佳料或由人大常委會制定香港選舉辦法修改方案

　　《經濟通通訊社２２日專訊》全國港澳研究會副會長劉兆佳出席研討會後表示，港澳辦主任
夏寶龍今天的發言顯示，中央改革選舉制度的決心非常大，但講話只是釐定了原則，並非涉及選
舉制度的具體改革，認為最有可能的是通過人大常委會制定香港選舉辦法的修改方案。被問到此
舉是否有違基本法時，他指選舉制度改革除了由特區政府提出，中央亦可根據憲法制定香港政治
體制。
　　劉兆佳估計，當局有可能引入更具權威機構，處理審查候選人資格的問題，而下次立法會選
舉、行政長官選舉委員會及區議會選舉，都會以新的辦法實行。

＊田飛龍：溫和反對派要思考如何做個新香港政治人＊

　　全國人大常委譚耀宗稱，「愛國者治港」的概念，早在《基本法》起草時已有強調，他希望
社會能夠形成「愛國者治港」的共識，破壞份子不能參與管治，因此有需要完善特區的選舉制度

　　北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，從港澳辦主任夏寶龍的講話，看出「愛國者治
港」必須落實到今年稍後的選委會和立法會選舉，以及明年的特首選舉，他認為，香港的建制派
、中間派和溫和理性的反對派都要思考，在中央更清晰的要求下，如何成為愛國者，努力做「新
世代一國兩制」下的新香港政治人，服務於一國兩制和基本法所承諾的繁榮穩定。（ｃｌ）

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