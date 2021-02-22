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22/02/2021 07:52

【企業盈警】金斯瑞（０１５４８）料全年虧損擴至最大３億美元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》金斯瑞（０１５４８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損介乎約２﹒７億至３﹒０６億（美元．下同），比２０１９年度虧損約１﹒１８億元有所
擴大。
　　該集團指，預期截至去年１２月３１日止年度經調整虧損介乎約１﹒５５億至１﹒９３億元
，比２０１９年度虧損約１﹒１億元有所擴大，但除傳奇生物科技之外，該集團非細胞療法業務
經調整淨利潤介乎約４１１０萬至４７９０萬元，按年增加９０﹒３％至１﹒２２倍，主要源自
專注於ＣＯＶＩＤ－１９相關產品如蛋白質及抗體的成功商業運作，以及基因合成及定制試劑服
務方面的產能及生產率提高。
　　至於傳奇生物預期經調整虧損介乎２億至２﹒３４億元，包括研發開支最高約２﹒５６億元
，主因持續投資主打候選產品西達基奧侖賽及傳奇生物管線中其他候選產品，以及可轉換可贖回
Ａ類優先股的公允價值變動導致一次性非現金公允價值虧損約８０００萬元，乃因傳奇生物於納
斯達克全球精選市場上市後，所有發行在外的Ａ類優先股加相關未付利息自動轉換成傳奇生物普
通股。
　　該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

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