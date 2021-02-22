【企業盈喜】星盛商業（０６６６８）料全去年純利增最少４０％

《經濟通通訊社２２日專訊》星盛商業（０６６６８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利按年增長不低於４０％，即至約１﹒１８億元人民幣。

該集團指，純利增長主因近幾年已開業項目帶來顯著業績增長，去年新增在管項目數量及項

目管理合約面積顯著增加，項目籌備階段管理服務收入預期增長，以及有效控制營運成本。

該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

