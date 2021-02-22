《日入而息》中電多賺１﹒５倍，香港選舉制度傳設愛國者評審機制

《今天重點》﹡中電（００００２）去年純利升１﹒４６倍至約１１５億，第四期中期息

１﹒２１元；中電去年香港電力業務營運盈利升５％，售電量減少０﹒９％

；暫未有考慮派１２０周年特別息，明年電價年底檢討；中電米高嘉道理稱

銳意在粵港澳大灣區進一步擴展投資

﹡林鄭下午聯同司局長接種疫苗，陳茂波邱騰華等未現身；林鄭指非常興奮在

港推出免費全民接種計劃；陳茂波正忙於處理財政預算案，改於下周接種疫

苗

﹡夏寶龍定愛國者治港三標準，最急迫是完善選舉制度；林鄭指愛國者治港是

必要條件，非打壓政見不同派別；傳兩會醞釀改革香港選舉制度，設「愛國

者」評審機制

﹡本港１月消費物價回升１﹒９％高於預期，終止六個月連跌



《即日市況》﹡科技股尾盤跌幅擴大，港股挫３２４報３０３１９，科指插５﹒５％



《深滬股市》﹡滬綜指收跌逾１％深市暴瀉，成交１﹒３萬億元半年高



《美元匯價》﹡紐元有望保持強勁並上試０﹒７４３０；歐元最新報１﹒２１４２╱４６，

日圓最新報１０５﹒５３╱５６



《公司業績》﹡中電（００００２）去年純利升１﹒４６倍至約１１５億，第四期中期息

１﹒２１元

﹡ＭＩＮＤＴＥＬＬ（０８６１１）料去年度盈轉虧不少於１１１０萬馬幣

﹡百盛集團（０３３６８）去年虧損擴大至２﹒５億元人民幣，不派末期息



《公司資訊》﹡中電（００００２）去年香港電力業務營運盈利升５％，售電量減少

０﹒９％；暫未有考慮派１２０周年特別息，明年電價年底檢討；中電米高

嘉道理稱銳意在粵港澳大灣區進一步擴展投資

﹡友邦香港推出「ＡＩＡ自願醫保尊顯計劃」

﹡必瘦站（０１８３０）獲主席及財務總監增持５２５﹒２萬股，涉

２２７５﹒５萬元；必瘦站購回約１００﹒８萬股股份，總代價約

４４７﹒５萬元

﹡花旗香港表示去年零售業務表現正面，冀今年新客數目錄高單位數增長

﹡渣打（０２８８８）開設香港首家優先私人理財中心

﹡傳港交所（００３８８）開始研究ＳＰＡＣ引入機制，正了解券商意見

﹡匯控（００００５）據報再提「重返亞洲」策略，多名高層由倫敦調回香港

坐鎮；匯豐發行首批人民幣綠色零售存款證，認購金額低至１萬元人幣

﹡據報長實（０１１１３）子公司入稟控告高鉎投資公司及潘蘇通

﹡耀才（０１４２８）九成半受訪散戶去年抽新股「有斬獲」，恆指可望更上

一層樓

﹡嘉華國際（００１７３）去年銷售額逾７２億，今年料推４新盤

﹡中移動（００９４１）１月移動客戶淨增近１０６萬戶，５Ｇ上客淨增

３９７萬戶

﹡國壽（０２６２８）１月份原保險保費收入按年升１３％

﹡雄岸科技（０１６４７）與獅子集團簽訂戰略合作協議

﹡億勝生物科技（０１０６１）本周三公布乾眼症藥物三期臨床試驗數據

﹡應力控股（０２６６３）附屬獲授南丫島公營事務設施工程合約，涉

２﹒６１億元

﹡美好發展（０２６６２）擬１０合１，再折讓９８﹒４２％配售２﹒１９億

股新股



《國企紅籌》﹡上藥（０２６０７）合資公司抗腫瘤藥獲發藥物臨床試驗批准通知書



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）與心血管病專家胡大一簽約，成立「雙心診療」

中心

﹡李書福稱吉利（００１７５）將組建全新純電動汽車公司，正面參與競爭



《中國要聞》﹡深圳爭取香港大學設分校，南山區將建國際科教城

﹡市場監管總局約談美團等，要求嚴守外賣餐飲安全底線

﹡國務院表示推進贛州建設「中國稀金谷」，研究收儲政策

﹡統計局表示２０１９年中國人口出生率跌至近二十年最低

﹡全國兩會司機全部接種新冠疫苗，北京團用純電動車輛

﹡如意科技未披露去年財務信息，公司主管等被通報批評

﹡京雄高速河北段５月底通車，北京和雄安一小時通達

﹡農業部表示遴選一批優勢種業企業予以重點扶持；農業部料首季豬肉供應增

四成，二季度恢復常年水平

﹡世界移動通信大會明起在滬舉辦，５Ｇ消息成重點

﹡融創建發聯合體６４億競得上海普陀宅地，溢價３６％

﹡工信部表示春節假期移動互聯網流量按年增２３﹒４％

﹡今年１月騰訊《王者榮耀》蟬聯全球手遊暢銷榜榜首

﹡首都機場集團再嘗試出讓金元證券，價格為「面議」

﹡新基金建倉提速，還有８０００億元資金待入市

﹡中國貿易替代優勢降，分析料２月結售匯順差規模續跌

﹡螞蟻網商銀行表示參與研發數字人民幣，將推進試點測試

﹡嘉元科技發行１２﹒４億人幣可轉債，科創板首發

﹡深圳制定今年大灣區工作要點，建設粵港澳大數據中心

﹡廣東擬建京港澳高速磁懸浮通道，赴京僅需３﹒６小時

﹡傳攜程春節前已就港第二上市遞申請，最少集資７８億

﹡抖音不服騰訊壟斷案管轄權被轉至深圳中院，上訴獲受理

﹡傳深圳有銀行跟隨樓盤參考價，買樓客料失三成房貸款

﹡人行１００億逆回購利率持平，淨回籠４００億

﹡華為將於今晚８時發布新一代折疊旗艦Ｍａｔｅ Ｘ２

﹡華夏幸福５﹒３億美元債月底到期，聘財顧尋解決方案

﹡台灣前軍官涉向大陸提供情報被控，陸方稱不了解情況

﹡北京同仁堂集團總經理高振坤涉嚴重違紀違法受查

﹡乘聯會料２月車市季節性滑落，零售銷量環比跌４５％

﹡中印衝突無阻金磚合作，中國稱支持印方舉辦今年會議



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１６４１０點



《其他消息》﹡王振民稱全面落實愛國者治港須深入到法律制度和機制

﹡全國港澳研究會北京舉行研討會，料夏寶龍發表講話

﹡夏寶龍定愛國者治港三標準，最急迫是完善選舉制度

﹡君彥稱「愛國者治港」是最基本和合理的要求

﹡傳兩會醞釀改革香港選舉制度，設「愛國者」評審機制

﹡經民聯期望完善選舉制度措施盡快出台

﹡劉兆佳料或由人大常委會制定香港選舉辦法修改方案

﹡美國眾議院兩黨提交譴責中國侵犯香港市民人權決議

﹡中總支持對愛國者治港給予客觀標準，完善選舉制度

﹡元朗７２１襲擊案開審，兩白衣男承認暴動罪

﹡劉利群明天起出任食衞局常任秘書長

﹡邱騰華憂防疫成貿易壁壘借口，香港樂意加入ＲＣＥＰ

﹡創新及科技支援計劃接受申請，５月２１日截止

﹡羅致光稱失業援助若非臨時需考慮長期融資

﹡十大屋苑周末成交創８年新高

﹡仲量聯行表示１月份甲級寫字樓租金跌幅收窄至０﹒６％

﹡經絡表示新批出高成數按揭宗數及金額創半年新高

﹡深股通額度全日用８﹒４億元；滬股通額度全日用９﹒２億元，陸股通淨流

出１１億

﹡英國高等法院表示匯豐不用公開華為孟晚舟案相關文件

﹡莊太量表示財赤難「派糖」或有加稅建議，樓市不會減辣

﹡陳茂波稱預算案需「睇餸食飯」，封面青綠色寓意希望

﹡關焯照稱加徵股票印花稅削競爭力，仍有空間「派錢」

﹡粉嶺堅達中心全幢以３﹒２１億元成交

﹡本港１月消費物價回升１﹒９％高於預期，終止六個月連跌

﹡花旗香港正式推出數碼服務Ｃｉｔｉ Ｐｌｕｓ

﹡民主黨主席表示不會因「愛國者治港」而改變路線

﹡教育局批評有媒體對國安教育作出無根據的指控；教育局宣布停辦今年

ＴＳＡ

﹡眾安為ＺＡＦａｍ會員免費提供新冠疫苗副作用保障

﹡ＭＯＸ開業５個月已有逾８萬用戶

﹡美聯工商舖籲政府派消費券，料提振商舖物業價量齊升

﹡工總支持「愛國者治港」原則，維護香港繁榮安定

﹡才華資本管理遭證監會譴責及罰款３１５萬元，因淡倉申報缺失



《大國博弈》﹡中國今年首批稀土開採指標按年提高，北方稀土獲最多

﹡王毅籲美方打破錯誤對華認知，盡快調整關稅等政策

﹡拜登籲美歐聯手應對中國，華外交部表示應捍衛多邊體系

﹡崔天凱稱在台灣、涉港涉疆等問題上中方沒有退讓餘地

﹡傳中國擬禁止對部分國家企業出口稀土加工和提純技術

﹡傳英國首相約翰遜計劃重啟中英經濟對話

﹡傳部分日企計劃終止與涉嫌強迫維族勞動中資企的業務

﹡獲ＣＧＴＮ申請全歐播放許可，法國當局稱有待研究

﹡七國集團上周會議討論對華戰略，默克爾指望加強合作

﹡赴美醫科生涉瞞解放軍背景，簽證欺詐外再被加控數罪

﹡路透表示中澳不睦，料阿根廷今年對華大麥出口將創紀錄



《新冠肺炎》﹡本港新增１６宗確診個案，４宗源頭不明

﹡阿根廷批准中國國藥新冠疫苗緊急使用

﹡菲律賓批准緊急使用科興疫苗，首批疫苗明日運抵

﹡澳門今起開放市民接種國藥疫苗，約１﹒５萬人已預約

﹡何栢良稱放寬防疫措施步伐快，疫情反彈機會較大

﹡林鄭稱完善選舉制度有必要性，中央行使權力理所當然；非常興奮在港推出

免費全民接種計劃；林鄭月娥下午二時半率領司局長接種疫苗

﹡星港旅遊氣泡料最快下月重推，接種疫苗非必要條件

﹡匯豐太古城中心分行今起暫停服務，因有確診者曾到訪

﹡福奇表示群體免疫出現仍言之尚早，預計明年仍需戴口罩

﹡薛永恆稱研究改良「安心出行」程式，不會公開原始碼

﹡梁卓偉稱科興復必泰疫苗安全，但建議部分人稍後決定

﹡陳茂波正忙於處理財政預算案，改於下周接種疫苗

﹡陳肇始稱對確診數字回升感擔心，疫苗愈早接種愈好

﹡葉劉李國章任志剛等多名行會成員下午接種科興疫苗

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