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23/02/2021 07:50

《油金掠影》油產料回升油價飆近４％，市場憂慮通漲金價揚約２％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》由於市場預期美油產量將回升，油價周一漲近４％。布油期貨
收升３﹒７％報每桶６５﹒２４元（美元．下同）；而美油期貨則收升３﹒８％報每桶６１﹒４
９元。
　　由於德州和其他產油州遭遇嚴寒天氣，美國油企關閉每日２００萬至４００萬桶的石油產能
，而極端天氣或令設施損壞致產能關閉時間較預期長。油組（ＯＰＥＣ）和盟友ＯＰＥＣ＋將於
３月４日舉行會議，消息人士指稱ＯＰＥＣ＋或因油價回升而於４月後放鬆供應限制。

＊市場預期通脹，避險黃金揚約２％＊

　　由於市場預期將會通脹，投資者轉向避險黃金，加上美元走軟，金價周一揚約２％。現貨金
曾漲１﹒５％至每盎司１８０８﹒１６元，現時則報１８１０﹒４８元；而美國黃金期貨則收升
１﹒７％至每盎司１８０８﹒４０元。
　　數據方面，美國指標１０年期公債收益率觸及近一年高位，而美元指數則跌０﹒４％觸逾一
個月低位。
　　但值得留意的是，市場正關注美聯儲主席鮑威爾周二提交給國會的半年度貨幣政策報告。　
　　其他貴金屬方面，白銀曾揚３％報每盎司２８﹒０２元，現時則報２８﹒２１元；至於鈀金
則曾漲０﹒４％報每盎司２３８８﹒７０元，現時則報２４０２﹒５７元。（ｊｃ）

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