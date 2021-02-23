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即市新聞

23/02/2021 07:50

《匯市走勢》歐洲經濟前景改善，大宗商品價格上漲，美元下跌

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場關注疫苗接種進展，以及對經濟增長和通脹加快，預期推
動債券收益率上漲的可能性，美元周一（２２日）恢復跌勢，兌英鎊和澳元觸及多年低位。
　　美元指數跌０﹒３％，報９０﹒０４６，年內基本持平。歐元兌美元升０﹒４％，報１﹒２
１６２美元。最新調查顯示，德國本月企業信心觸及上年１０月以來最高，升幅遠勝預期。
　　英鎊兌美元漲０﹒５％至１﹒４０６６美元，創２０１８年４月以來最高，英國在接種疫苗
方面取得成功，首相約翰遜宣布解封計劃。
　　美元兌澳元跌至三年最低，主要受益大宗商品價格上漲。澳元兌美元升至０﹒７９１７美元
，創２０１８年３月以來最高。
　　比特幣跌幅收窄，跌６％至５３８６６美元，盤中曾一度急挫１６％，低見４７４００美元

　　市場普遍認為美國將採取超過必要的力度，通過政府支出和寬鬆貨幣政策支持經濟，但最終
將導致通脹過高和增加過多債務。
　　美國指標十年期國債收益率漲２個基點，報１﹒３６５３％，而本月至今該收益率已漲約２
６個基點，有望創下三年來最大單月漲幅。
　　聯儲局主席鮑威爾將於今日在參議院金融委員會發表講話，預計投資者將關注聯儲局鴿派前
景是否會發生任何潛在變化。

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