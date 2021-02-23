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即市新聞

23/02/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》非常不利後市的現象

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
４７﹒５％，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。五大指數中，昨天（２２日）以科技指數的跌幅
最大５﹒５２６％，紅籌指數則只下跌０﹒５０７％。令投資者最感不安者，應為各指數的成分
股總成交金額均明顯多於過去５個交易日平均數，增幅為３２％至９４％不等。以恆指成分股總
成交金額為例，昨天錄得１１９５億元成交，較５天平均數高出近５２％。主板市場總成交金額
方面，更創出歷史新高總成交金額３０２６億元，較５天平均數高出約４３％。
　　全日持續向淡的市況獲得激增的交投量配合，反映出淡友大戶增強了攻擊，屬於非常不利後
市的現象。恆指期貨３００２１貨可被視為今天（２３日）的好淡分界線，上月２５日高位
３０１５８則正欲從短期支持變為短期阻力。若今天不見市況顯著回升，小心日線圖保歷加通道
中軸支持會失守，ＭＡＣＤ亦會發出「牛熊」沽空訊號。最後，投資者不應低估淡友再攻的誠意
和大市再跌的空間。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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