《缸邊隨筆－石鏡泉》女股神話將要怕

《缸邊隨筆》女股神Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ話：「Ｔｈｅｒｅ Ｗｉｌｌ Ｂｅ

Ｆｅａｒ（將要怕）」。



２月２１日，周日，ＡＲＫ Ｉｎｖｅｓｔ的Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ，與巴菲特齊名的女

股神，在ＣＮＢＣ的電視訪問中話：如利率續升，股市估值將要調整，而她的投資組合，將受衝

擊。



「Ｉ ｄｏ ｂｅｌｉｅｖｅ ｉｆ ｒａｔｅｓ ｗｅｒｅ ｔｏ ｔａｋｅ ａ

ｓｈａｒｐ ｔｕｒｎ ｕｐ， ｔｈａｔ ｗｅ ｗｏｕｌｄ ｓｅｅ ａ

ｖａｌｕａｔｉｏｎ ｒｅｓｅｔ ａｎｄ ｏｕｒ ｐｏｒｔｆｏｌｉｏｓ ｗｏｕｌｄ

ｂｅ ｐｒｉｍｅ ｃａｎｄｉｄａｔｅｓ ｆｏｒ ｔｈａｔ ｖａｌｕａｔｉｏｎ

ｒｅｓｅｔ ｏｆ ｃｏｕｒｓｅ﹒」



女股神的投資組合以新興科技經濟股為主，包括近日狂飆的美團（０３６９０）、快手 （

０１０２４）等等，如她的投資組合受衝擊，即是……。難怪昨日（２２日）新興科技經濟股無

運行。



＊息升股要跌＊



近日美債息率走勢如何？



自去年年底起，本欄一直不停提出這些息率可能上升，昨文有一大截是重刊２０２０年２月

１日文：「２０２１錢．錢．錢．錢．錢」講的主要是不要以為魚缸水供應無限，是可以緊的，

而且指出美聯儲局上次的議息會，與中國人行的貨幣政策取態，不是放水，是緊水。至於收水，

已是緊水之後的必然之選。



這個緊水、收水，會使利率上升，這個息升，對股市，尤其是女股神的投資組合，即是新科

技經濟股的後向，有何影響？聽女股神自白，一定要看原自白，以免被譯者（如筆者之流）偷工

減料或加鹽加醋。



「Ｎｏｗ ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｔｈｉｎｇｓ ｔｈａｔ Ｉ ｆｏｕｎｄ

ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｌａｓｔ ｒｅａｌｌｙ ２０ ｙｅａｒｓ

ｉｓ ｔｈａｔ ｔｈｅ Ｓ＆Ｐ’ｓ Ｐ╱Ｅ ｒａｔｉｏ ｔｅｎｄｓ ｔｏ ｐｅａｋ

ｏｕｔ ｉｎ ｔｈｅ ２０ ｔｏ ２５ ｔｉｍｅｓ ｒａｎｇｅ ｏｆ ｆｏｒｗａｒｄ

ｅａｒｎｉｎｇｓ﹒ Ａｎｄ Ｉ ｔｈｉｎｋ ｔｈｅ ｒｅａｓｏｎ ｆｏｒ ｔｈａｔ

ｉｓ ｍｏｓｔ ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ ｍａｎａｇｅｒｓ ａｎｄ ｍａｙｂｅ

ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒｓ ａｒｅ

ｌｏｏｋｉｎｇ ａｔ ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ ｎｏｍｉｎａｌ ＧＤＰ ｇｒｏｗｔｈ

ｉｎ ｔｈｅ ４－５％ ｒａｎｇｅ， ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｗｈｅｒｅ

ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｒａｔｅｓ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ

ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ﹒ Ｗｅ ａｃｔｕａｌｌｙ ｔｈｉｎｋ ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ

ＧＤＰ ｇｒｏｗｔｈ ｉｓ ｐｒｏｂａｂｌｙ ｃｌｏｓｅｒ ｔｏ ３％﹒」



「Ｎｏｗ， ｉｆ ｙｏｕ ｔｈｉｎｋ ｔｈａｔ’ｓ ｗｈｅｒｅ ｌｏｎｇ－ｔｅｒ

ｍ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｒａｔｅｓ ｓｈｏｕｌｄ ｓｔａｂｉｌｉｚｅ， ｉｆ ｙｏｕ

ｔｈｉｎｋ ｏｆ ２０ ｔｏ ２５ ｔｉｍｅｓ ｔｈａｔ’ｓ ｏｎｅ ｏｖｅｒ

ｆｏｕｒ ｔｏ ｆｉｖｅ ｐｅｒｃｅｎｔ ｇｒｏｗｔｈ， ｓｏ ｉｔ’ｓ ｔｈｅ

ｉｎｖｅｒｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ｇｒｏｗｔｈ ｒａｔｅ， ｔｈｅ ｎｏｍｉｎａｌ

ＧＤＰ ｇｒｏｗｔｈ﹒ Ａｎｄ ｔｈａｔ’ｓ ｗｈｅｒｅ ｉｔ ｓｅｅｍｓ ｔｏ

ｂｅ ｐｅａｋｉｎｇ ｏｕｔ﹒ Ｗｅ ｔｈｉｎｋ ｉｔ’ｓ ｔｈｅｒｅ，

ｌｏｎｇｅｒ ｔｅｒｍ﹒ Ｉ ａｇｒｅｅ ｔｈｅｒｅ ｗｉｌｌ ｂｅ ａ

ｖａｌｕａｔｉｏｎ ｒｅｓｅｔ﹒ Ｔｈｅｒｅ ｗｉｌｌ ｂｅ ｆｅａｒ﹒」



簡單譯過來：息升，我的投資組合要減值，怕（Ｔｈｅｒｅ ｗｉｌｌ ｂｅ ｆｅａｒ）

。



女股神的投資組合在去年升了１００％，女股神一年前已買貨，近月市場才大讚特讚，大跟

大追她所投資的股票。筆者是個奸人，是陰謀論者，買完之後，要怎樣散貨好？打下開口牌好不

好？



美１０年債息已三扒兩撥升上１﹒３３％，後向如何？野村話：美１０年債息１﹒３％可，

升破１﹒５％，股有難。



昨文有提及會講講為何美債息會升，為文時，未有女股神周日在ＣＮＢＣ的訪問，今見到，

她又講會打到嚟，就不得不將甚麼的遠因，中因等擱到明天談（但如昨晚美股有難，又要推遲講

，因為處理打到嚟重要過講為甚麼會打到嚟）。



今時炒家多是Ｍｏｍｅｎｔｕｍ Ｔｒａｄｅｒ，即是追風族，追住風口，追逐些飛天豬，

這些追風族是會加大市場的波動性，當市場波動性增大時，就好像飆車族拐彎搶前，可以一下子

逾出或碰上防撞攔，就算反彈回賽道中，在防撞攔外的旁觀者都可能有事，即是城門失火，殃及

池魚。



野村話市場的ＣＴＡ基金（追風族的其中一族），之前大沽美債，基本打算在沽至１﹒３％

以至１﹒４％時便食糊，即是美債息會回下。但市場是受四方八面人馬影響，如屆時有人馬殺上

１﹒５％，則那些在１﹒３％和１﹒４％食了糊的ＣＴＡ基金，會返身再沽，那時１﹒５％以至

１﹒６％一破，便會直望２％了。



野村謂美１０年債息，見１﹒５％，美股會跌８％，如１０年債息見２％，美股會跌多少？

要看雪球滾得有幾大，但美股要跌１０％以至２０％是有機會的。



做完女股神和野村的傳聲筒，看昨晚美股及今周的１０年美債息表現吧！



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

