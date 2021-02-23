《凱文隨筆－凱文》西方政客不講武德

《凱文隨筆－凱文》英國《衛報》報道，首相約翰遜在唐寧街與中國企業舉行會議時說：「

我是狂熱的親中派（ｆｅｒｖｅｎｔｌｙ Ｓｉｎｏｐｈｉｌｅ）」，他期望能夠重新啟動中英

經濟對話；很多人不解這位「大話精」（也是《衛報》幾年前送給他的綽號）時而反中，時而親

中；其實，約翰遜在２０１９年７月下旬上任首相後，就自我標籤為「親中派、熱衷於一帶一路

，對習近平如何執行這項計劃深感興趣」。這樣看來，其言辭還是前後一致的，只是一個人唱戲

不夠看，內閣成員一齊唱，首相唱紅臉，其他人唱白臉，就能唱出一齣叫座的戲。



這類「不講武德」的雙面人政客確實不少，最著名是美國上一任總統特朗普；另一位是法國

總統馬克龍，唱罷「不應拉幫結派圍堵中國」只三天，就輪到國防部長唱一折法國核潛艇到南海

挑事端的戲。即便是已退出政壇、最熟悉中國國策、說一口流利普通話、現正充當智庫組織負責

人的澳洲前任總理陸克文，何嘗不是常說討好中美兩邊的話，這就是政治。



世間雙面人的佼佼者，要數眾人仰望的美國。美國政府當年跟台灣斷交後，轉而跟中國建交

，但長年累月卻明目張膽地支持台灣當局與中國對立，特朗普團隊幹的跟歷任美國政府是一脈相

承，唯一分別只是「真小人」與「偽君子」的面相而已。過去的一個世紀，美國在世界各地直接

或間接地挑起了多少戰爭，在生靈塗炭後，一片頹垣敗瓦中又走出一群熱愛和平的人道救援組織

，往往也是美國人，總是讓人看不透的魔幻世界。



加拿大政府大年初四（１５日）發起了一項有５８個國家參與的倡議，所謂「防止一些國家

任意拘捕外國公民作外交籌碼」宣言，美國熱烈支持；參與這倡議的５８個國家真的不知道孟晚

舟事件？還是裝傻，莫視是非黑白，總之跟著美國走、一齊欺凌中國就絕對有好處？



兩位持「英國公民（海外）護照」的朋友們都在考慮英國政府為香港人提出的移民方案，他

們都是土生土長、已屆中年的香港人，清楚知悉英國當年拋棄香港殖民，搞出一本「沒有本國居

留權」的公民護照，但趁著百年難得一見的機遇，他們也不顧這些舊恨了，只想試搭這班「自由

」列車，情況像那５８國一樣，才不管提出方案的是人的本質，只要有利可圖，就栽頭進去，到

頭來也許是賠了夫人又折兵，後悔莫及。中國今非昔比，但很多人基於意識形態作祟，就是不相

信，拿大半生的辛勤積蓄來換取一個公民權，拿孩子的青春賭明天，滾滾紅塵幾人能看透，彷彿

乍醒還醉之際的夢。



美國新冠病毒死亡人數跨過了５０萬人，特朗普卸任那天約４０萬，拜登上任一個月，添加

了十萬；難怪老總統一上場就搞新移民政策，宣布稍後將開關放人進美國。其實打算移民英國的

人，倒不如考慮美國，那可是一個頹廢聖地，三幾天就有慈善組織出來免費派發食品，份量還真

不少，牛奶蔬菜肉類應有盡有，還講究均衡的菜藍子營養；最討人歡喜的是感恩節一定有免費火

雞餐派發。目下的冬天，也有寒衣派發，一切都有人照顧；只要是不介意街頭露宿，到了美國根

本不必工作，也不會餓死（也許會病死，５０萬就是實證），但移民每天都要祈求上帝，保祐這

個霸權王國不至崩潰。

