《專家之言－黃文傑》股市已累積不菲升幅，但仍在合理的範圍之內

《專家之言》本來，１月底的ＧＡＭＥＳＴＯＰ事件令市場稍有回吐後，不少投資者認為大

市應會消停一下，稍稍調整。怎料，甫踏入２月後，投資氣氛完全恢復，大市持續暢旺，美股多

個指數先後創出新高，連日本股市，也在相距３０年後重上３００００點的水平。令不少人擔心

大市已步入了非理性亢奮的地步，當中尤以美股最為令人擔憂。



＊科企盈利能力正追上價格＊



自２０２０年以來，標普５００指數上漲了２１％，納斯達克指數更是升了超逾５０％。筆

者以過去急升的最誇張的美國科技企業為例子，看其估值是否過高？如果以預測市銷率（Ｐ╱Ｓ

）來看，現時美國科企平均的數據達到了６﹒５倍，直迫２０００年科網泡沫的年代，不過，如

果用預測市盈率來看呢？則只有不到３０倍，遠遠低於科網泡沫年代的５５倍，暫時看來科企的

盈利能力正追上近來急升的價格，雖然算不上便宜，但離上泡沬，還是有點距離的。



＊股市現時水平稍貴，但還未脫離現實＊



另外，眾所週知，央行大肆放水流動性過剩是推高風險資產的主因之一，那麼各地股市累積

了過去大半年的升幅後，又是否脫離了現實呢？筆者又以美股作例子，以標普５００指數與美國

Ｍ２貨幣供應的關係作參考，從過去３０年的數據來看，數字在０﹒０８至０﹒３２之間浮動，

０﹒０８發生在金融海嘯的時候，０﹒３２則是在科網泡沫爆破前的２０００年，３０年的平均

數約０﹒１５。現時這個指數的水平則在０﹒１９５左右，可預期的事，各央行放水的舉動在短

期內也不會改變，雖然指數的現水平稍高過於過去的平均數，但卻仍難說得上是泡沫，即使央行

們停止放水，現時的水平也只是稍貴，但還未脫離現實，除非央行們開始收水吧。



＊投資氣氛熾熱，但股市出現大跌的機會較低＊



從這以上兩個數據看起來，現時投資氣氛熾熱異常，即使不少股市累積了不菲的升幅，但筆

者仍認為在合理的範圍之內，當然這只表示，整體股市並不是因估值過高而陷入系統性風險，出

現大跌的機會是較低的，但這並不代表股市不會出現回吐及整固，或是某些個股脫離了現實而大

跌。不過要留意，以流動性支持的大市，閃升閃跌的出現是十分平常的。

一旦經濟真的因疫苗的接種下恢復正常，則企業盈利的增長便很快的壓下現時的高估值，加

上央行不辭勞苦的撐起股市，通脹的壓力正在增加，且看，美國通膨１０年期打和率節節上升，

現金的貶值壓力越來越大。當然，各人取態不同，組合上多少比重是風險資產則因人而異，但完

全不投資的風險恐怕並不比大跌的風險為低。《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

