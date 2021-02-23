  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2021 13:44

匯控績後曾升６％，恒指午後維持升勢，現升４８０點報１１９８１

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國十年期國債孳息持續上揚，隔晚美股偏軟，港股上日吐３
２４點後，今早收復失地，半日彈逾四百點收市，十天線失而復得。港股低開１２９點報３０１
８９，穿１０天線（約３０３０８點）後反彈。憧憬經濟復甦，相關版塊造好，資金續炒舊經濟
股，石油股、賭股表現撐市，資源股及旅遊相關股亦造好。恆指午後維持升勢，現報３０８００
，升４８０點或升１﹒５９％，主板成交１７７６﹒０３億元。國企指數報１１９８１，升８７
點或升０﹒７４％。
　　科網股隨隔晚ＡＤＲ走軟，部份龍頭仍然受壓，恆生科技指數報９９６１，跌１５點或跌０
﹒１６％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）業績符合市場預期且恢復派息１５美仙，績後升逾６％，
高見４９﹒５元，現走高２﹒０４３％，報４７﹒４５元，而恆生（０００１１）較市場預測的
１７３－１９６億元遜色，目前報１５２﹒８元。中生製藥（０１１７７）是升幅最大個股，現
升１４﹒３２４％，報８﹒４６元。銀娛（０００２７）升１１﹒８８３％，報７８﹒１５０元
。小米（０１８１０）跌２﹒０６９％，報２８﹒４元，阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒０３８
％，報２４８元，騰訊（００７００）升０﹒６３１％，報７１８元。

　　表列部份重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒４６元　　　升１４﹒３２４％
　　銀娛　　（０００２７）　　７８﹒１５元　　　升１１﹒８８３％
　　金沙　　（０１９２８）　　３９﹒５０元　　　升１０﹒１８１％
　　創科　　（００６６９）　１３０﹒００元　　　升　５﹒００８％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒９２元　　　升　４﹒２８６％

　　小米　　（０１８１０）　　２８﹒４０元　　　跌　２﹒０６９％
　　吉利　　（００１７５）　　２７﹒８５元　　　跌　１﹒７６４％
　　舜宇　　（０２３８２）　２０９﹒２０元　　　跌　１﹒５９９％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２４８﹒００元　　　跌　１﹒０３８％
　　騰訊　　（００７００）　７１８﹒００元　　　升　０﹒６３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｉ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning23/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍:700元以下分注吸騰訊
市場動向23/02/2021
「揭」開疫後機遇，2021上車好時機？
香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準　最急逼是完善選舉制度
中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌　監管規範互聯網貸款　A股急回吐
香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力　仍有空間「派錢」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>