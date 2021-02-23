匯控績後曾升６％，恒指午後維持升勢，現升４８０點報１１９８１

《經濟通通訊社２３日專訊》美國十年期國債孳息持續上揚，隔晚美股偏軟，港股上日吐３

２４點後，今早收復失地，半日彈逾四百點收市，十天線失而復得。港股低開１２９點報３０１

８９，穿１０天線（約３０３０８點）後反彈。憧憬經濟復甦，相關版塊造好，資金續炒舊經濟

股，石油股、賭股表現撐市，資源股及旅遊相關股亦造好。恆指午後維持升勢，現報３０８００

，升４８０點或升１﹒５９％，主板成交１７７６﹒０３億元。國企指數報１１９８１，升８７

點或升０﹒７４％。

科網股隨隔晚ＡＤＲ走軟，部份龍頭仍然受壓，恆生科技指數報９９６１，跌１５點或跌０

﹒１６％。

重磅股方面，匯控（００００５）業績符合市場預期且恢復派息１５美仙，績後升逾６％，

高見４９﹒５元，現走高２﹒０４３％，報４７﹒４５元，而恆生（０００１１）較市場預測的

１７３－１９６億元遜色，目前報１５２﹒８元。中生製藥（０１１７７）是升幅最大個股，現

升１４﹒３２４％，報８﹒４６元。銀娛（０００２７）升１１﹒８８３％，報７８﹒１５０元

。小米（０１８１０）跌２﹒０６９％，報２８﹒４元，阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒０３８

％，報２４８元，騰訊（００７００）升０﹒６３１％，報７１８元。



表列部份重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） ８﹒４６元 升１４﹒３２４％

銀娛 （０００２７） ７８﹒１５元 升１１﹒８８３％

金沙 （０１９２８） ３９﹒５０元 升１０﹒１８１％

創科 （００６６９） １３０﹒００元 升 ５﹒００８％

中石油 （００８５７） ２﹒９２元 升 ４﹒２８６％



小米 （０１８１０） ２８﹒４０元 跌 ２﹒０６９％

吉利 （００１７５） ２７﹒８５元 跌 １﹒７６４％

舜宇 （０２３８２） ２０９﹒２０元 跌 １﹒５９９％

阿里巴巴（０９９８８） ２４８﹒００元 跌 １﹒０３８％

騰訊 （００７００） ７１８﹒００元 升 ０﹒６３１％

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（ｋｉ）

