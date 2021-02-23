【代幣狂熱】比特幣再跌穿５萬美元關口，現挫逾一成

《經濟通通訊社２３日專訊》比特幣隔晚曾一度急挫，並曾跌穿５萬元（美元．下同）關口

，低見４６６１６元，而比特幣現於亞洲交易時段再穿５萬美元關口。

據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現跌１１﹒２８％，報４９６７７﹒７１

元。（ａｌ）

