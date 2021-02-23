【代幣狂熱】比特幣再跌穿５萬美元關口，現挫逾一成

《經濟通通訊社２３日專訊》比特幣隔晚曾一度急挫，並曾跌穿５萬元（美元．下同）關口
，低見４６６１６元，而比特幣現於亞洲交易時段再穿５萬美元關口。
據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現跌１１﹒２８％，報４９６７７﹒７１
元。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|FOCUS23/02/2021
【FOCUS】債息升不停 鮑叔勢「救市場」壓倒「救美元」
|開市Good Morning23/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍:700元以下分注吸騰訊
|市場動向23/02/2021
「揭」開疫後機遇，2021上車好時機？
|香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準 最急逼是完善選舉制度
|中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌 監管規範互聯網貸款 A股急回吐
|香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰