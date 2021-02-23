《盤後部署》新舊經濟股榮辱互見，料港股短期整固，三萬點有支持

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股偏軟，美債息攀升，市場憂慮股市調整，標指五連跌

，納指更大幅下挫逾３００點，港股繼上日吐３２４點後，今早低開１２９點報３０１８９，科

網股隨隔晚ＡＤＲ走軟，拖累大市早段氣氛，甫開市穿１０天線（約３０３０３點）後反彈，市

場憧憬經濟復甦，資金流向石油股、賭股及金融股，加上匯控（００００５）中午公布業績，符

合市場預期且恢復派息１５美仙，績後升逾６％，大市氣氛回暖，曾飆６２８點，高見３０９４

８，最終港股收報３０６３２，升３１２點或升１﹒０３％，主板成交２６１４﹒９３億元按日

減逾一成。國指報１１９０９，升１５點或升０﹒１３％。科指報９８６３，跌１１３點或跌

１﹒１４％，曾挫逾３００點，低見９６３７。

Ａ股兩市續軟，上證綜指報３６３６，跌６點或跌０﹒１７％，深證成指報１５２４３，跌

９３點或跌０﹒６１％；兩市全日成交１０２１５億元人民幣，維持萬億關，惟按日則大減

２１％。



＊交易員料後年年初必然會加息，ＢＴＩＧ首席分析師看好中國股市＊



通脹預期持續升溫，市場對美聯儲加息的預期也隨之上漲。在聯邦基金利率期貨市場上，押

注美聯儲最快在２０２２年年底加息的概率已經高達七成，交易員普遍認為２０２３年３月之前

必然會加息。惟中金表示，當前美聯儲貨幣政策仍將維持寬鬆，年內不加息是市場共識，但需要

留意加息操作是否會提前啟動，以及會否提前削減量化寬鬆規模。相關差異或引起市場恐慌，導

致美債收益率出現超預期上行。

雖然美債息攀升令華爾街感到不安，但宏橋信託投資（ＢＴＩＧ）的首席股票分析師伊曼紐

爾看到投資機會。伊曼紐爾周一表示，他認為對經濟復甦敏感的股票、加密貨幣和海外市場將得

到提振，當中中國市場尤其樂觀。他在接受採訪時稱，中國ＡＤＲ（美國存托憑證）有大部分是

通過槓桿作用於金融業的，與中國利率有非常密切的關聯，中國的利率正與美國並駕齊驅。



＊新舊經濟輪動，港股短期整固＊



隔晚美股納指大挫，受惠舊經濟股表現強勁，港股仍低開高走。美債息升勢令科技股沽壓湧

現，預料短期趨勢持續。美債息攀升亦令資金流入金融股，近日本地及內地銀行股亦有好表現，

舊經濟股升幅與新經濟股沽壓互相抵銷，加上自１８日南向北水回復後，已有三個交易日錄得不

足百億北水淨流入，北水效應緩減，港股短期將在持續高位整固，於３００００至３１０００內

區間上落。（ｐｌ）

