【大國博弈】美國候任副財長：將敦促採取行動對抗中國不公平行為

《經濟通通訊社２３日專訊》據路透社引述美國總統拜登提名的候任副財長阿德耶莫將在參

議院財務委員會提名確認聽證會發表的證詞指，財政部應與國會共同努力，動用工具應對獨裁政

府，並對抗中國等國的不公平經濟行為，並呼籲華府與盟友密切合作，對抗美國經濟和國家安全

面臨的威脅。

他亦呼籲對美國關鍵產業和科技進行投資，並實施政策以保護僱員和企業免遭反競爭貿易做

法影響。（ａｌ）

