《外地經濟》耶倫：對金融泡沫已有所警惕，將以失業率衡量政策

《經濟通通訊社２３日專訊》美國財長耶倫周一（２２日）接受《ＣＮＢＣ》訪問時，被問

及潛在金融泡沫風險時，她表明目前在部分領域需要非常小心。

她亦在《紐約時報》舉辦的研討會上補充，當前美國需要１﹒９億美元支援措施，以防止經

濟長遠受疫情損害，並重申與十多年前的金融危機相比，目前大銀行的狀況要好得多，而判斷總

統拜登的刺激措施成功的準則，將基於失業率以多快速度恢復到疫前水平。

她又指由於低利率，美國利息支出在國內生產總值（ＧＤＰ）中所佔的比例處於２００７年

水平，而由於疫情期間有４００萬人因照顧小朋友而退出勞動力市場，故實際失業率應接近

１０％。

她亦稱如果聯邦政府沒有進行讓經濟迅速回到正軌所必要的支出，不但將損害財政穩健，經

濟復甦的過程亦將較緩慢。



＊傾向提高企業稅率，資本稅值得研究＊



耶倫亦提到總統拜登傾向於提高企業稅率，而目前亦對提高資本利得稅率持開放態度，財富

稅則不會涉及其中，並透露該稅不是拜登的主張，因為在落實上將遇到嚴重問題。

耶倫又透露正研究將企業稅率提高至２８％，而當前不得不仔細研究提高金融交易稅對普通

投資者的影響，繼而再作決定。

談及氣候變化問題時，耶倫直指該部門可能有能力通過聯儲局，又或其他監管機構來幫助協

調對銀行和保險公司的氣候相關壓力測試。

被問及財政部發行１００年期國債時，耶倫指華府已出售長期債券，而即使財政部可能會再

次考慮新證券品種，但市場認為百年期國債的需求小，不過也不排除考慮發行該種債券的可能性

。（ａｌ）

