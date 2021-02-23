【全球放水】拜登擬修改中小企貸款計劃，支援小型及少數族裔企業

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統拜登將宣布修改針對支援中小企的主要救助計劃，並
集中幫助過去未能受惠的少數族裔。
據悉中小企業管理局將只接受僱員人數少於２０人的企業所提交的薪金保障計劃（ＰＰＰ）
貸款的寬免申請，以確保更小型的企業不會被排擠出去。
而據銀行業內人士消息指，市場對上述貸款的需求正在放緩，資金規模目前還有約１５００
億美元。（ａｌ）
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