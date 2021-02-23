【彈劾特朗普】美國最高法院批准曼哈頓檢察官獲取特朗普稅務紀錄

《經濟通通訊社２３日專訊》美國最高法院周一（２２日）拒絕前總統特朗普將其納稅申報
表和其他財務記錄保密的要求，陪審團將獲取他長達八年的財務信息。
目前最高法院已將特朗普該案的裁決推遲了逾三個月，並於特朗普離任後再採取行動，而據
知情人士透露，調查員已從其他來源獲取部分稅務紀錄。（ａｌ）
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