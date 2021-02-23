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即市新聞

23/02/2021 18:50

《台股攻略－馮偉明》傳產金融股齊托市，穩守１６４００點之上

　　《台股攻略》昨晚（２２日）美國科技股回吐，半導體股成重災區，拖累台股今早
（２３日）重挫近２００點，而資金流向金融及傳產股，加上大型電子權值股於午市有買盤支持
，帶動指數轉勢上升。加權指數今日收１６４４３點，升３３點，成交金額為３６７０億元（新
台幣．下同）。
　　半導體股今日走勢疲弱，導致指數反覆向下。台積電今日持續低迷，股價曾一度重挫超過
２％，幸好尾市跌勢有所收歛，收６４１元，跌９元。聯電早市表現弱勢，早市曾一度跌至
５４﹒７０元，尾市獲買盤入市支持，收５５﹒８０元，跌１元。聯發科同樣於尾市獲買盤支持
，收９６５元，升１４元。大立光及鴻海紅盤收市，分別收３５５０元及１１１﹒５０元，升
４０元及０﹒５０元。傳產股方面，因為德州暴雪影響全球石化產能，推高油價，刺激台塑四寶
中的台塑、南亞及台化獲證券行調升目標價，帶動買盤入市支持，相關股份今日上升２％至３％
，而台塑化同步飆升超過４％，收１０３元，升４﹒８０元，重上百元關口。鋼鐵股亦表現強勁
，其中中鴻及新鋼升至漲停，收１７﹒２０元及１５﹒５５元；而大成鋼及中鋼亦有３％至４％
升幅，收３０﹒８５元及２５﹒３０元。金融股方面，中信金、國泰金、兆豐金、富邦金及玉山
金股價均升超過１％收市。
　　本星期指數結算，加上星期五（２６日）ＭＳＣＩ權重調整生效，預料指數短線料呈現震盪
格局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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