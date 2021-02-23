舊經濟板塊續見追捧，港股升幅擴大至逾３００點，現報３０６４６

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股收市個別發展，納指急跌２﹒５％，為去年１０月２

８日以來最大單日跌幅。港股昨日挫逾三百點後，今早低開逾百點後倒升。

恆指低開１２９點，報３０１８９。重磅科技股繼續捱沽，恆指曾跌１９３點，低見３０１

２６，跌穿１０天線（約３０２８２點）後掉頭回升，港股暫時見最多升３５７點，高見３０６

７７。現時，恆生指數報３０６４６，升３２７點或升１﹒０８％，主板成交１０３７﹒４８億

元。國企指數報１１９６６，升７２點或升０﹒６１％。恆生科技指數報９９２５，跌５２點或

跌０﹒５２％。

即月期指新報３０５７７，升５００點，低水７０點。即月國指期貨報１１９４１，升１２

９點，低水２５點。即月科指期貨新報９９２２，升２５點，低水１８點。

人民銀行連續第３天進行１００億元人民幣７天期逆回購操作，內地兩市偏軟，上證綜合指

數報３６５５，升１３點或升０﹒３６％，成交２４１９﹒８９億元人民幣。深證成份指數報１

５２７８，跌５８點或跌０﹒３８％，成交２７６０﹒９４億元人民幣。

舊經濟板塊續見追捧，澳門昨日起開放市民接種疫苗，加上內地入境澳門今起無須隔離；銀

娛（０００２７）急升近１１％，報７７﹒４５元，為表現最好藍籌，公司將於周四公布全年業

績。金沙（０１９２８）亦升７﹒２５％，報３８﹒４５元。今日放榜的匯控（００００５）升

２﹒３７％，報４７﹒６元。早段曾失７００關的騰訊（００７００）轉升０﹒１４％；阿里巴

巴（０９９８８）跌１﹒２８％，報２４７﹒４元。隔晚油價飆升近４％；「三桶油」以中海油

（００８８３）表現最好，升３﹒７８％，報１０﹒４４元。



表列十大升幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀娛 （０００２７） ７７﹒４５元 升１０﹒８８％

中生製藥（０１１７７） ７﹒９８元 升 ７﹒８４％

金沙 （０１９２８） ３８﹒４５元 升 ７﹒２５％

中海油 （００８８３） １０﹒４４元 升 ３﹒７８％

工行 （０１３９８） ５﹒３２元 升 ３﹒７０％

創科 （００６６９） １２８﹒００元 升 ３﹒３９％

建行 （００９３９） ６﹒４４元 升 ３﹒２１％

長實 （０１１１３） ４５﹒００元 升 ２﹒８６％

領展 （００８２３） ７１﹒７０元 升 ２﹒７２％

中信 （００２６７） ６﹒７８元 升 ２﹒５７％

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（ｃａ）

