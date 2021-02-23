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23/02/2021 10:43

舊經濟板塊續見追捧，港股升幅擴大至逾３００點，現報３０６４６

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股收市個別發展，納指急跌２﹒５％，為去年１０月２
８日以來最大單日跌幅。港股昨日挫逾三百點後，今早低開逾百點後倒升。
　　恆指低開１２９點，報３０１８９。重磅科技股繼續捱沽，恆指曾跌１９３點，低見３０１
２６，跌穿１０天線（約３０２８２點）後掉頭回升，港股暫時見最多升３５７點，高見３０６
７７。現時，恆生指數報３０６４６，升３２７點或升１﹒０８％，主板成交１０３７﹒４８億
元。國企指數報１１９６６，升７２點或升０﹒６１％。恆生科技指數報９９２５，跌５２點或
跌０﹒５２％。
　　即月期指新報３０５７７，升５００點，低水７０點。即月國指期貨報１１９４１，升１２
９點，低水２５點。即月科指期貨新報９９２２，升２５點，低水１８點。
　　人民銀行連續第３天進行１００億元人民幣７天期逆回購操作，內地兩市偏軟，上證綜合指
數報３６５５，升１３點或升０﹒３６％，成交２４１９﹒８９億元人民幣。深證成份指數報１
５２７８，跌５８點或跌０﹒３８％，成交２７６０﹒９４億元人民幣。
　　舊經濟板塊續見追捧，澳門昨日起開放市民接種疫苗，加上內地入境澳門今起無須隔離；銀
娛（０００２７）急升近１１％，報７７﹒４５元，為表現最好藍籌，公司將於周四公布全年業
績。金沙（０１９２８）亦升７﹒２５％，報３８﹒４５元。今日放榜的匯控（００００５）升
２﹒３７％，報４７﹒６元。早段曾失７００關的騰訊（００７００）轉升０﹒１４％；阿里巴
巴（０９９８８）跌１﹒２８％，報２４７﹒４元。隔晚油價飆升近４％；「三桶油」以中海油
（００８８３）表現最好，升３﹒７８％，報１０﹒４４元。

　　表列十大升幅成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀娛　　（０００２７）　　７７﹒４５元　　　升１０﹒８８％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒９８元　　　升　７﹒８４％
　　金沙　　（０１９２８）　　３８﹒４５元　　　升　７﹒２５％
　　中海油　（００８８３）　　１０﹒４４元　　　升　３﹒７８％
　　工行　　（０１３９８）　　　５﹒３２元　　　升　３﹒７０％
　　創科　　（００６６９）　１２８﹒００元　　　升　３﹒３９％
　　建行　　（００９３９）　　　６﹒４４元　　　升　３﹒２１％
　　長實　　（０１１１３）　　４５﹒００元　　　升　２﹒８６％
　　領展　　（００８２３）　　７１﹒７０元　　　升　２﹒７２％
　　中信　　（００２６７）　　　６﹒７８元　　　升　２﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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