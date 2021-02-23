《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖形勢有待進一步轉好

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、能

源業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為金沙

中國（０１９２８）、新地（００００６）與銀河娛樂（０００２７），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選安踏體育（０２０２０）、京東健康（０６６１８）與阿里巴巴（０９９８８）。

雖然今早（２３日）港股大市呈現反彈，大家應會留意到，科技股的沽壓不散。公布業績前

的匯控（０００５）為恆指的升市功臣之一，推高了指數近７９點。惟貢獻不及指數帶來的８９

點升幅的友邦保險（０１２９９）。另一方面，恆指期貨乘勢反彈上３０７１８，表現已算非常

不俗。不過，小時圖形勢現時僅屬偏好；好友下午仍須繼續努力，令ＭＡＣＤ發出「雙牛」買入

訊號。３０９９２仍為非常重要的即市阻力位，須被升越，當前向淡的局勢才布機會正式扭轉。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

