《談國論企－黎偉成》中國在經貿科技須續防抗美帝

《談國論企》中國在美國換了新政府後，會繼續面對接踵而來的政經攻擊、圍堵甚至封殺，

尤其是財長耶倫居然因繼承特朗普「輸打贏要」的劣風，足顯拜登從對內的「團結美國」到對外

的「美國回來了」政策主調，對華的打壓，不會「輕鬆」，只是程度上不若特朗普攬炒之惡與毒

。建議中國要嚴肅、認真重新制定和部署對美國的長期政經政策，和強化以德法為主的西方主要

國家的聯繫、合作，化解如英、加、澳等對華的敵視，多邊共贏。



＊耶倫誤看中國貿易技術轉貼補貼高科技＊



我十分慎看中美經貿、科技關係的前景，因：美國新任財長耶倫Ｊａｎｅｔ Ｙｅｌｌｅｎ

於２０２１年２月１８日接受ＣＮＢＣ記者訪問，所問詢的對華所徵收關稅是否有效，回應是「

美方正在評估應該如何應對中國，但在一系列問題上，美國看到存在不公平的做法，特別是中國

在貿易、強制技術轉讓及補貼高科技產業方面的行為」，予人以驚之處，乃所言之「美國看到存

在不公平的做法，特別是中國在貿易、強制技術轉讓及補貼高科技產業方面的行為」，與特朗普

主政美國的財長羅斯幾乎如出一轍，都是信口開河式的胡言亂語。

對耶倫所話之所謂「美國看到存在不公平的做法」，我之評為沒有甚麼「不公平」，特別是

在（一）中國對美的雙邊貿易，是互惠互利作為政策基調：（１）中國輸美的以民生日用品為主

的勞工密集商品，價廉且日益物美，有助於緩和美國低下階層者的生活壓力；（２）即使中國輸

入美貨其中主要項目，為科技產品及相關元配件、原材料，為製造業所需，當然不排除有若干用

之於國防、軍事，就等於美國的飛機製造商如洛歇、波音等，有部分產品並非民航之用，而是研

製高尖端軍機，為甚麼中國的製造業的生產的若干產品，不可以服務國防軍事？美國確實是霸道

得「可以」﹗

再看耶倫所指的（二）「強制技術轉讓」，又是強詞奪理胡言，雷同特朗普同樣是穿鑿附會

之說。稍有商業投資知識者，肯定了解和認同任何科技、技術等合資經營，都會涉及到技術的交

流、交換甚至互通、轉讓，在合約、協議有清楚的列明，才有合作，所謂「強制轉讓」，就沒有

好的合作空間，隨時拉倒。反而要看的，是特朗普，對中資ＴｉｋＴｏｋ先巫陷「侵犯私隱」，

而禁在美經營，最後就劣狼心盡露要強制性把ＴｉｋＴｏｋ股權售予美企，這不是「強制技術轉

讓」，而是強盜式的霸佔強搶。耶倫明白美國確實有一些人很丑陋嗎？誰對誰不公平嗎？

至於（三）所謂「補貼高科技產業」，又是一個低素質的「指控」。任何高科技，肯定是從

低、中技術，加以研發和提升，才能夠逐步有序地發展為高技術，再由高技術轉為高科技，發展

過程總會有起和有落，有成更有敗，沒有政府的補貼，是不可能逐級發展，達致高科技層面的地

步；美國過去發展的矽谷，到今天的高科技項目，都有不同形式的補貼、支持，而此情亦發生於

環球許許多多國家或地區，日本不就是有巨大的政府貼補而曾為世界造船業王國？為甚麼中國不

可以補貼企業？



＊中國要繼續力保經貿科技合法合理權益＊



從耶倫的「指控」，便可見其所言「現時會維持特朗普前政府對中國貨品徵收的關稅，但會

在全面審視後再作評估」，還是泥足於要對中國繼續採取無法無理的經貿壓逼。特朗普是無根無

據地單邊對華掀起經貿戰，更是每每在經貿磋商之前便先加徵關稅作強盜式的威脅，才達經貿「

協議」，不合法、不合理的政策和做法，要廢除，拜登要重返特廝退出的《巴黎氣候條約》、叫

停退出世衛程序，為甚麼對華的非法和不平等貿戰所生的加徵關稅還要全面「審慎」和「評估

」？

我肯定，耶倫之「評估」，當然是輸打贏要，即：（Ｉ）對美國有「威脅」的，如科技、設

備等商品，繼續加徵關稅；對民生所需的，下調稅率甚至取消。

之後（ＩＩ）會對華作新的經貿「磋商」，謀求美方更大的利益，以達致其「美方希望真正

解決問題，並堅持中國履行在這些領域的國際義務」。耶倫於１月２５日在美國參議院的財長提

名審議中，談及對華的議題，承諾「將動用所有可用工具，聯合盟友對付中國不公平與不合法的

貿易行為」，中國可以相信耶倫嗎？

中國當然要在經貿、科技等方面力保本國合法合理權益。國家主席習近平於２０２１年２月

１１日同美國總統拜登通電話，不僅就雙邊關係和重大國際及地區問題交換意見，更在中國農曆

除夕上午就中國牛年春節相互拜年，乃最近幾年日益冰封的難得破冰。但美國政界反華、壓華的

歷史「傳統」難在旦夕間有所改變，中國須加大強經、強科、強軍，以強化政治、外交力量，強

國，反制美帝強權，和在國際上擁應有的尊重和權利。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

