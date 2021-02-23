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即市新聞

23/02/2021 09:23

《異動股》騰訊跌逾２％失７００元關，十年期美債孳息率見一年高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）開跌２﹒３１％，報６９７元，成交約１
９８萬股，涉資１４﹒０３億元。
　　美國國債價格急跌，市場再度炒作通脹預期，推動債券孳息向上。美國十年期國債債券孳息
率新報１﹒３６９厘，昨晚８時半左右見過１﹒３８１厘，為約一年高。　
　　債息影響借貸成本，債息升預示有機會加息，亦有投資者會參考國債及公司債息差，如果國
債債息升，公司發債或要付出更高成本以補償風險。
　　現時，恆生指數報３０１８９，跌１２９點或跌０﹒４３％，主板成交８６﹒９４億元。國
企指數報１１８２２，跌７０點或跌０﹒５９％。昨日急插逾半成的恆生科指，今早再低開１９
１點報９７８６，跌幅達１﹒９％。
　　即月期指新報３０１２０，升４３點，低水７０點。即月國指期貨報１１８１７，升５點，
低水６點。即月科指期貨新報９７８１，跌１１６點，低水２９點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　　６９７﹒００元　　　跌２﹒３１％
　　美團　　（０３６９０）　　　３９２﹒００元　　　跌２﹒０５％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２４６﹒４０元　　　跌１﹒６８％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２８﹒１５元　　　跌２﹒９３％
　　京東集團（０９６１８）　　　３８０﹒００元　　　跌３﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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