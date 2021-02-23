《異動股》騰訊跌逾２％失７００元關，十年期美債孳息率見一年高

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）開跌２﹒３１％，報６９７元，成交約１

９８萬股，涉資１４﹒０３億元。

美國國債價格急跌，市場再度炒作通脹預期，推動債券孳息向上。美國十年期國債債券孳息

率新報１﹒３６９厘，昨晚８時半左右見過１﹒３８１厘，為約一年高。

債息影響借貸成本，債息升預示有機會加息，亦有投資者會參考國債及公司債息差，如果國

債債息升，公司發債或要付出更高成本以補償風險。

現時，恆生指數報３０１８９，跌１２９點或跌０﹒４３％，主板成交８６﹒９４億元。國

企指數報１１８２２，跌７０點或跌０﹒５９％。昨日急插逾半成的恆生科指，今早再低開１９

１點報９７８６，跌幅達１﹒９％。

即月期指新報３０１２０，升４３點，低水７０點。即月國指期貨報１１８１７，升５點，

低水６點。即月科指期貨新報９７８１，跌１１６點，低水２９點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ６９７﹒００元 跌２﹒３１％

美團 （０３６９０） ３９２﹒００元 跌２﹒０５％

阿里巴巴（０９９８８） ２４６﹒４０元 跌１﹒６８％

小米 （０１８１０） ２８﹒１５元 跌２﹒９３％

京東集團（０９６１８） ３８０﹒００元 跌３﹒８０％

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（ｎｓ）

